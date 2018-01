Toader spune ca recidiva nu are legatura cu marea eliberare, datele arata ca 1 din 3 detinuti a comis o noua infractiune

Ce planuri are cu abuzul in serviciu si cu Kovesi

Intrebat de jurnalisti despre efectele recursului compensatoriu si faptul ca multi dintre cei eliberati conditionat in baza se intorc la scurt timp dupa gratii, Tudorel Toader a sustinut ca datele sale arata ca recidiva a scazut."In Romania recidiva a scazut. De la 46%, am coborat sub 40%. Recidiva n-a crescut din momentul recursului compensatoriu, recidiva este in scadere, sunt recidivisti care au intrat sub imperiul legii, dupa cum sunt recidivisti si care n-au beneficiat de recursul compensatoriu. Prin urmare, nu legati starea de recidiva de impactul in lege privind recursul compensatoriu", a afirmat Toader, la Palatul Parlamentului, unde Dancila si ministrii propusi sa-i fie in echipa au participat la o sedinta cu parlamentarii PSD si ALDE.Toader a insistat ca recursul compensatoriu nu a fost inventia lui si a reluat explicatia ca masura a fost luata dupa decizia pilot activata de CEDO in cazul Romaniei."A fost consecinta punerii in aplicare a hotararii pilot pronuntata de catre CEDO. Acolo Curtea Europeana ne cere ca in orice hotarare judecatoreasca imperativ sa formulam despagubiri fizice - cele 6 zile considerate ca executate la 30 sau despagubiri recurs compensatoriu in bani, pentru cei care nu mai pot beneficia de zile considerate ca executate. Prin urmare, Legea 169, proiectul de lege pe care il vom initia pentru recursul compensatoriu, compensarea in bani a zilelor state in conditii necorespunzatoare in penitenciar , nu exprima altceva decat punerea in aplicarea a unui paragraf, a unei dispozitii din hotararea pilot CEDO.Am fost la Curtea Europeana si am prezentat presedintelui si conducerii grefei respectivul pachet memorandum, foaia de parcurs. Mai stiti ca pe 26 ianuarie, cand a fost deschiderea anului judiciar, am fost invitat sa fiu si eu prezent la deschidere, nu am putut fi prezent pentru ca am fost la Consiliul JAI de la Sofia.Presedintele Curtii Europene a facut referire la vizita noastra, a exprimat speranta ca vom pune in aplicare respectivele masuri, ca sa rezolvam problema detentiei necorespunzatoare din penitenciare", a detaliat ministrul Justitiei , potrivit Agerpres Masurile la care se refera Toader sunt insa cele prezentate in calendarul referitor la remedierea conditiilor din penitenciarele romanesti - construirea de altele noi, reabilitarea celor existente sau introducerea supravegherii electronice pentru a evita supraaglomerarea din inchisori.Explicatia cu CEDO a fost folosita insa de Toader si liderii PSD si ALDE in multe randuri pentru a justifica graba si modul netransparent in care modifica legislatia judiciara.Acelasi Toader insa spunea, acum doar 2 zile, ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in 6 luni Romania va remedia problemele din inchisori Unul din trei detinuti scapati de marea eliberare a recidivat in 2 luni si s-a intors deja la inchisoare Si a recunoscut-o si azi: "CEDO nu ne-a cerut ca in sase luni sa rezolvam, ca era nerealist asa ceva, CEDO ne-a cerut ca in sase luni, dupa cele trei luni pentru ramanerea definitiva a hotararii, sa ne ducem cu un set de masuri, o foaie de parcurs, un memorandum, sa aratam ce vom face pe termen mediu si scurt ca sa rezolvam problema din penitenciare. Am adoptat memorandumul in Guvern, l-am prezentat", a spus Toader.Cat despre efectele recursului compensatoriu, acestea au fost foarte grave, infractori care altfel n-ar fi fost in libertate comitand furturi, violuri si crime la scurt timp dupa ce au iesit pe portile penitenciarelor. Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor atragea atentia la finalul anului trecut ca legea n-a fost altceva decat o "gratiere mascata" cu dedicatie , ce nu i-a ajutat in niciun fel pe detinuti, avand in vedere ca o treime dintre cei scapati au comis deja noi infractiuni si s-au intors dupa gratii.Cat despre doua subiecte arzatoare - legilslatia privind abuzul in serviciu si prezentarea concluziilor evaluarii pe care i-a facut-o sefei DNA Laura Codruta Kovesi anul trecut, Toader a evitat si de aceasta data sa dea un raspuns."Orice modificare de lege presupune o redefinire a continutului normativ. Nu poti face modificarea unui paragraf, unui articol, unei alineat, fara implicit sa-l redefinesti. Asta inseamna modificare", a spus el in ce priveste abuzul in serviciu, informeaza Agerpres In ce priveste raportul lui Kovesi a raspuns in acelasi stil: "In momentul in care voi face public, va voi anunta. Pasii inainte se vad sau nu se vad. Deci, in momentul in care voi decide sa fac publica hotararea luata, v-am asigurat ca va voi anunta".Intrebat si daca i-a informat pe liderii coalitiei despre o astfel de decizie, Tudorel Toader a spus: "Nu. Voi vedea la momentul respectiv".