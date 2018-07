"Toader sugereaza ca urmeaza "o evaluare" a lui Augustin Lazar. Ce spune despre sectia de investigare a magistratilor"

Competentele DNA, reduse

Ministrul a precizat ca este vorba de un raspuns de principiu, general valabil. Dupa ce jurnalistul Bogdan Chirieac a insistat pentru un raspuns, Tudorel Toader a aratat: "Ma repet, ma citez. Pentru fiecare dintre noi vine o vreme a evaluarii".Ministrul Justitiei a precizat ca inainte de revocarea Laurei Codruta Kovesi, pe care era convins ca presedintele Klaus Iohannis o va pune in aplicare, i-a solicitat lui Augustin Lazar ca in momentul in care se va pune problema inevitabila a interimatului sa nu afle din presa pe cine propune interimar, ci sa se consulte in prealabil."O cunosc pe doamna Jurma, procurorul sef interimar, si mi-am dat acceptul. Daca e sa precizez la rigoare, dansul a propus si eu mi-am exprimat acordul. Ceea ce e firesc", a declarat ministrul intr-un interviu la DCNews.Tudorel Toader a dat detalii si despre Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), care urmeaza sa fie infiintata dupa ce Klaus Iohannis a promulgat proiectul de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. "Practic, ce se schimba dupa infiintarea Sectiei? Procurorii respectivi, in numar de maximum 15 din sectie, nu vor mai fi sub umbrela, DNA ci vor fi sub umbrela, in curtea Ministerului Public. Pana la urma, nu se schimba regulile, normale! Tot procurorul urmareste, doar ca nu mai este la DNA, ci la Ministerul Public", a explicat Tudorel Toader."Chiar ieri am primit intrebarea de la procurorul general al Republicii, intrebarea daca cei 15 vor fi prin suplimentarea schemei sau vor fi cooptati din randul Parchetelor din tara, sigur care indeplinesc conditiile, urmand ca ulterior sa modificam statele de functii. Astazi pregatesc raspunsul si il voi comunica.Fara sa ma pronunt, dar fara sa resping raspusul, in primul rand nu apare o competenta noua in Ministerul Public. Era o competenta la DNA care se transfera la Ministerul Public. Nu e o competenta noua care, dupa parerea mea, sa justifice suplimentarea schemei. Nu inseamna ca trebuie sa ii luam pe actualii de la DNA si sa ii ducem la Ministerul Public.Dupa noua lege, CSM-ul, Sectia de procurori, ii va numi pe cei care indeplinesc conditii legale, pe cei care isi doresc o astfel de activitate in sectia speciala.Eu cred ca vor fi selectati dintre actualii procurori, nu stim, poate vine unul de la Constanta, Oradea sau Botosani, si se va modifica schema de personal a respectivei unitati. Daca era o competenta noua care ar fi revenit Ministerului Public, aveam nevoie de suplimentarea schemei aferenta acestei competente, dar ea se transfera de la DNA la Ministerul Public", a concluzionat ministrul Justitiei.Tudorel Toader a facut mai multe precizari si cu privire la procedura de numire a sefului DNA. El a negat ca ar incerca sa prelugeasca procedura pana la intrarea in vigoare a noilor Legi ale Justitiei."Precizarea pe care vreau sa o subliniez - repet, sa o subliniez - este aceea care vine dintr-o regula generala: o procedura odata declansata continua dupa legea in vigoare la momentul declansarii, chiar daca ulterior intra in vigoare o alta lege.Prin urmare, eu am dat drumul la procedura si, daca in septembrie intra in vigoare noua lege care schimba algoritmul, raman valabile, aplicabile regulile de astazi", a explicat ministrul Tudorel Toader.Amintim ca Toader a a respins toti candidatii la sefia DNA , procedura va fi reluata, iar concursul se desfasoara de abia in septembrie