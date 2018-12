Toader sustine ca va respecta recomandarile MCV, dar ii ironizeaza pe raportorii europeni: N-au devenit super-legiuitori la noi

Recomandarile Comisiei

Tudorel Toader a precizat, joi, in Parlament, ca nu comenteaza declaratiile privind contestarea la Curtea de Justitie a Uniunii Europene a raportului realizat in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) privind Romania: "Contestarea MCV sa v-o explice cine a lansat-o.""Am declarat si repet ca, sigur, luam in considerare recomandarile. Sigur, recomandarea nu este precum a zis cineva, ca este din conventii si tratate internationale, prin prisma lui 148 (Articolul 148 din Constitutie - Integrarea in Uniunea Europeana -n.red.) ", a subliniat Toader.Precizarile vin dupa ce mai multi specialisti in drept si magistrati au aratat ca recomandarile formulate in cadrul raportului MCV nu au caracter optional pentru Romania. In plus, ei au facut trimitere la o decizie din 2012 data de CCR, care a apreciat ca pozitia de membru al Uniunii Europene "impune statului roman obligatia de a aplica acest mecanism si a da curs recomandarilor stabilite in acest cadru".Toader a facut diferenta astazi intre recomandarile MCV, realizate de raportorii Comisiei Europene, si tratatul de aderare la UE semnat de Romania."Ca raportorii aia care au venit trei, patru, cinci n-au devenit super-legiuitori la noi, sa adopte ceva cu putere juridica, egala cu tratatele si conventiile. Deci sigur vom respecta. Sigur vom incerca sa indeplinim recomandarile. Sigur ne dorim ca recomandarile sa aiba continut obiectiv si nu tinte miscatoare, sigur ne dorim ca MCV-ul sa fie ridicat, sigur el a fost in decembrie 2006, cand a fost instituit, erau patru recomandari, de 12 ani de zile le tot indeplinim", a declarat Tudorel Toader.Comisia Europeana a recomandat, in ultimul raport MCV:imediata a punerii in aplicare a modificarilor Legilor Justitiei si a ordonantelor de urgenta ulterioare;imediata a tuturor procedurilor de numire si revocare aflate in curs care vizeaza procurori in functii-cheie;avizelor negative ale Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la numirea sau revocarea unor procurori cu functii de conducere;intrarii in vigoare a modificarilor propuse a fi aduse Codului Penal si Codului de Procedura Penala si relansarea procedurii de revizuire a sentintelor judecatoresti.