Toader sustine, la Strasbourg, ca oficialii europeni sunt dezinformati sau nu cunosc Legile Justitiei

"N-am senzatia (ca exista dezinformari la nivel european legate de situatia din Romania, n.red.), am convingerea. Nu stiu din ce provine (aceasta convingere, n.red.), dar cu siguranta - din moment ce mai multi discuta aceeasi problema, si intelegerea, perceptia (...) e diferita - e ceva. Din necunoastere sau din dezinformare, poate si din alte considerente", a declarat jurnalistilor romani Tudorel Toader, dupa o intalnire cu usile inchise cu Grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor (S&D) din Parlamentul European, informeaza Agerpres Ministrul Justitiei s-a declarat onorat si a spus ca l-a bucurat faptul eurodeputatii cu care s-a intalnit marti "au acordat atentie explicatiilor, spuselor mele, ceea ce cred ca este bine, ceea ce cred ca poate fi de natura sa duca la mai buna intelegere a modificarilor"."Obligatia noastra este de a explica in mod corect, de a explica la timp, de aceea voi face si un departament, un colectiv de comunicare la Ministerul Justitiei pentru ca sa comunicam mai mult, poate mai bine, eventual poate - ceea ce nu am facut pana acum - sa raspundem acelor mesaje care nu concorda cu realitatea, fara ca sa fac referire la ceva anume", a mai spus Toader.El s-a mai declarat convins ca nu se pune problema activarii Articolului 7 din Tratatul UE in cazul Romaniei."In Romania nimeni n-a pus la indoiala deciziile Curtii Constitutionale. In Romania nimeni n-a spus vreodata ca nu modificam legea - Cod Penal, ce-o fi el - in acord cu deciziile Curtii Constitutionale. In Romania deciziile sunt definitive, sunt general obligatorii, produc efecte de la data publicarii in Monitorul Oficial.Nu veti gasi nicio decizie, de admitere sau interpretativa, care sa nu fie luata in considerare de legiuitor, Parlament sau Guvern ca legiuitor delegat, in sensul modificarii legii potrivit dispozitivului deciziei, potrivit considerentelor acesteia", a sustinut ministrul.Intrebat de ce nu anunta decizia privind procurorul-sef al DNA Laura Codruta Kovesi , Toader a raspuns ca astfel de lucruri se discuta la Bucuresti."Noi ne aflam la Strasbourg pentru a vorbi despre problemele care au stat pe agenda discutata astazi, ce va fi discutata maine. Celelalte probleme, privind justitia, privind Ministerul Justitiei, privind deciziile pe care le-am luat sau nu le-am luat, le-am comunicat sau nu le-am comunicat, le discutam acasa, la Ministerul Justitiei", a spus el.Toader a avut o intrevedere in cursul diminetii de marti cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, iar in cursul serii - cu Grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor, din care face parte si Partidul Social Democrat."Dupa parerea mea, a fost o zi buna, cu multe intrevederi. Personal, pornind de la intrevederea cu vicepresedintele Timmermans, cred ca au fost discutii lamuritoare, in care am incercat sa aduc plusul acela de intelegere cu privire la mecanismul de legiferare din Romania, privind Legile Justitiei, privind modificarile Codului Penal, privind modificarile la conflictul de interese si incompatibilitati. Personal, cred ca a fost bine", a mai declarat Toader.Intrebat daca a discutat cu Frans Timmermans despre schimbul recent de replici intre Comisia Europeana si presedintele Camerei Deputatilor si al PSD Liviu Dragnea , si presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu , privind informarea Comisiei Europene, Toader a raspuns ca fiecare trebuie "sa se manifeste in limita competentelor pe care le are"."Cu domnul Timmermans am vorbit in loc de 30 de minute, 70 de minute. A fost o discutie aplicata, a fost o discutie referitoare la Legile Justitiei. Repet ce v-am spus de foarte, foarte multe ori: fiecare sa se manifeste in limita competentelor pe care le are", a afirmat Toader.Miercuri, in Parlamentul European are loc o dezbatere cu privire la impactul modificarilor la legile Justitiei asupra statului de drept in Romania.Schimbarile legislative care vizeaza Justitia din Romania si respectarea statului de drept fac obiectul unei dezbateri organizata miercuri, 7 februarie, in Parlamentul European "Mersul reformei sistemului judiciar din Romania si amenintarea pe care aceasta ar putea-o reprezenta la adresa statului de drept vor fi dezbatute cu Consiliul si Comisia, miercuri", se arata in anuntul oficial postat pe site-ul site-ul Parlamentului European Unul dintre participantii la dezbatere va fi comisarul european pe Justitie, Vera Jourova.Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avut pe parcursul anului trecut mai multe mesaje pentru guvernele Romaniei dupa asaltul asupra Justitiei. Timmermans s-a exprimat in repetate randuri impotriva schimbarilor legislative din sistemul de justitie , care contravin recomandarilor din MCV El a cerut insistent consultarea Comisiei de la Venetia si a sugerat chiar ca poate ar fi mai bine ca Legile Justitiei sa fie facute de experti internationali In cadrul unei dezbateri oragnizate la Bucuresti in primavara anului trecut, prim-vicele Comisiei Europene atragea atentia ca "daca se deraiaza de la proces (de indeplinire a recomandarilor din MCV, n.red.), voi fi brutal si voi arata asta"."Am un angajament puternic si ma simt sprijinit de catre populatia Romaniei ca vom termina acest maraton intr-un timp record si, in acelasi timp, vom duce la indeplinire toate recomandarile", spunea atunci Frans Timmermans.Mai mult, in urma cu nici doua saptamani, Timmermans a transmis, impreuna cu presedintele CE Jean Claude Juncker, o scrisoare oficialilor de la Bucuresti in care isi arata "ingrijorare" fata de evolutiile recente din tara noastra in ce priveste modificarile legislatiei judiciare.Dupa ce presedintii celor doua camere din Parlamentul Romaniei, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, le-au raspuns ca sunt dezinformati, Juncker a revenit in mai multe randuri pentru a preciza ca, din contra, sunt foarte bine informati atat despre proces, cat si despre miza lui.A.S.