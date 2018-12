Toader trimite la Cotroceni cererea de revocare a procurorului general si de numire a Adinei Florea la DNA

Ziare.

"Astazi trimit solicitarea oficiala de revocare din functia de procuror general al Romaniei. Veti spune 'de ce?'. Veti putea spune ca au trecut aproape doua luni de zile. Dvs recunoasteti procedurile care s-au derulat pana in prezent si stiti ca procuorrul general trage de timp. Nu este un secret pentru nimeni.Personal, chiar poate fi inteles, dar ca procuror general este imposibil de inteles. De ce anume? Pentru ca s-a adresat Curtii de Apel din Alba Iulia ca persoana fizica, la dansul acasa, dar eu am evaluat nu persoana fizica, ci procurorul general. Nu m-am referit la viata personala, privata, pentru ca nu e treaba mea. M-am referit la deficientele manageriale de care domnia sa a dat dovada (...)Azi voi trimite la preseinte solicitarea oficiala de revocare din functie, bazandu-ma pe 3 componente: raportul de evaluare, articolul 132 din Constitutitie si decizia Curtii Constitutionale 358", a afirmat ministrul Justitiei joi dimineata.De asemenea, Tudorel Toader a confirmat ca va trimite din nou presedintelui Klaus Iohannis si propunerea de numire a Adinei Florea la sefia DNA."Tot azi, voi trimite presedintelui, voi reveni practic, cu solicitarea oficiala de numire a celor 5 procurori cu functii de conducere pe care presedintele i-a refuzat spunand ca propunerea are aspecte de nelegalitate", a adaugat Tudorel Toader.Amintim ca seful statului a respins in 21 noiembrie numirea Adinei Florea la conducerea DNA. De asemenea, seful statului a respins alte patru numiri pentru functii de conducere in Parchetul ICCJ si la DIICOT. In toate cele cinci cazuri, presedintele a considerat ca nu sunt intrunite conditiile de legalitate.