Toader spune ca nu demisioneaza, dupa ce a cerut sa devina notar. Surse: Miza ar fi sa-si faca fiul notar de oras

"Simple precizari!- art. 69 aln 4) din Legea nr. 168/ 2018, pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/ 1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 595 din 12 iulie 2018. Nu intentionez sa demisionez de la Ministerul Justitiei", este postarea lui Tudirel Toader.Ministrul a facut aceste precizari, dupa ce Ziare.com a aratat ca Tudoel Toader invoca recenta modificare a Legii CCR nr. 47/1992, intrata in vigoare in luna iulie. Mai precis art. 69 al 4 potrivit caruia "dupa incetarea mandatului ca urmare a expirarii termenului pentru care a fost numit, judecatorul Curtii Constitutionale poate opta pentru intrarea in avocatura sau notariat, fara examen".Pana la aceasta modificare, un fost judecator CCR putea fi primit in corpul notarilor sau in barou exclusiv in baza unui examen, la fel ca orice alt jurist.Solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a deveni notar public cu un post in localitatea Iasi, circumscriptia Judecatoriei Iasi, ar avea ca scop aducerea fiului cel mare, Ionut Alexandru Toader, in prezent notar intr-o comuna din judet, intr-un post la oras, au declarat pentru G4Media.ro surse din Ministerul Justitiei.In prezent, fiul lui Tudorel Toader este asociat cu Andi Cheptine, presedintele Camerei Notarilor din Iasi. Intr-o declaratie pentru Adevarul , Cheptine a explicat ca Toader a fost inclus in circumscriptia Iasi, insa nu va activa, deoarece a fost suspendat din functie.Presedintele Camerei Notarilor a mai precizat ca institutia din Iasi nu a avut nicio atributie in ceea ce priveste numirea in functia de notar a lui Toader, procedura fiind derulata de catre Ministerul Justitiei.Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a catalogat luni drept ciudata decizia ministrului Justitiei de a solicita sa devina notar.Intrebat daca Tudorel Toader pleaca de la Ministerul Justitiei, intrucat se pregateste de o cariera de notar, Dragnea spune ca a citit in presa depsre acest lucru si si-ar fi dorit ca ministrul sa isi continue mandatul."Eu am citit asta. In acelasi timp, am vazut si solicitarea ca sa se suspende imediat, tinand cont de faptul ca este in Guvern. Sigur ca eu as fi foarte bucuros daca - pentru ca am citit si eu in presa zilele trecute - domnul ministru Toader ar fi initiat si dus pana la aprobare ordonanta care ar fi permis actualei conduceri a Inspectiei Judiciare sa-si continue mandatul pana cand intra in vigoare noua lege si, ca multi alti colegi, oameni pe care i-am vazut suparati, si eu sunt sunt suparat, pentru ca tocmai se pot pune sub semnul intrebarii niste anchete importante care sunt in derulare.M-as fi asteptat sa duca la capat aceasta procedura saptamana trecuta. Pentru mine este destul de ciudat si destul de greu de inteles de ce nu a facut-o", a afirmat Liviu Dragnea, la Parlament.Intrebat daca este nevoie de o discutie intre el, premierul Viorica Dancila si ministrul Toader, Dragnea a replciat: "Da, eu vreau sa avem o discutie pe tema asta".