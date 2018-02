Toader vrea sa prezinte un raport despre Kovesi, Lazar si Horodniceanu in Parlament. Dragnea i-a zis ca asteapta momentul

Ziare.

"Exista articolele 79 si 88 din Legea 304 care, printre altele, prevad pentru minsitrul Justitiei o obligatie de a prezenta in Parlament, camerele reunite, un raport privind activitatea Ministerului Public - DNA, DIICOT, Parchetul General.De la DIICOT deja am primit raportul. Voi cere procurorului general sa faca un raport de sinteza pe cele 3 componente. Voi solicita presedintilor celor doua camere sa creeze cadrul pentru indeplinirea acelei obligatii. Ce voi spune acolo veti vedea si concluziona. Asa spune legea care azi e inca in vigoare, eu trebuie sa ma comport in baza legii care e in vigoare", a spus Toader la Antena3.Intrebat daca a trimis deja solicitarile catre Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, Toader a spus ca oficial nu, dar a avut o discutie cu ei la ceremonia de depunere a juramantului a Guvernului Dancila de la Palatul Cotroceni."N-am trimis solicitarile, dar", a mai spus Toader.Intrebat daca in urma raportului va face propuneri de mentinere sau inlocuire din functie pentru cei trei, Toader a vorbit despre raportul Inspectiei Judiciare dupa controlul la DNA."Ati vazut ca in raportul de la DNA s-a spus la un capitol ca 'sunt deficiente manageriale, dam 6 luni sa fie reparate'. Au cam trecut 6 luni", a raspuns ministrul.In final, Toader a fost intrebat si daca are de gand sa aiba o discutie "zilele urmatoare" cu presedintele Klaus Iohannis, cel care, in acest moment, inca e responsabil pentru numirea si revocarea sefilor celor 3 institutii."Ce inseamna zilele urmatoare?", a intrebat Toader."Pana la sfarsitul acestei luni", i-a raspuns moderatorul de la Antena3, indicand termenul dat de Toader pentru"Stiti, voi pleca in Japonia. Am mai multe vizite oficiale si voi participa la o conferinta, reuniune a Bancii Mondiale care va finanta Cartierul pentru Justitie de langa Biblioteca Nationala", a raspuns ministrul.Moderatorul a insistat daca totusi va cere o astfel de intalnire cu seful statului la intoarcerea in tara."Cand o voi programa, va voi anunta", a spus Toader.Intrebat daca i se pare necesara intrevederea cu Iohannis, Toader a raspuns: "Nu stiu daca necesara, dar sigur utila".