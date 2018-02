Tudorel Toader a cerut revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi

LIVE

Concluzii:

La ce ne putem astepta?

O eventuala revocare a sefului institutiei nu poate fi dispusa, potrivit art. 54 din Legea 303/2004, decat pentru prost management sau pentru sanctionare disciplinara

Tudorel Toader a afirmat ca raportul intocmit de el are 36 de pagini si contine 20 de "acte si fapte" pe care le-ar fi savarsit sefa DNA. Printre acestea, ministrul Justitiei a amintit conflictele de natura constitutionala cu Guvernul si Parlamentul, printre care anchetarea emiterii OUG 13, dar si o conducere exagerat de autoritara, implicarea in dosare, incercarea de a obtine condamnari cu orice pret sau denigrarea Romaniei prin crearea unei imagini de tara corupta.Ministrul a invocat tot felul de argumente, printre care decizii ale CCR, obscura inregistrare a sefei DNA la o sedinta cu procurorii, cazul Negulescu, dar si interviurile acordate de Laura Codruta Kovesi pentru BBC sau Euronews in care aceasta isi exprima anumite opinii.Ministrul Toader a afirmat ca DNA nu se identifica cu procurorul sef si ca lupta anticoruptie va continua. El a refuzat categoric sa stea de vorba cu jurnalistii si sa le raspunda la intrebari, anuntand ca va organiza o conferinta de presa dupa ce toata lumea va fi citit raportul in intregime.Raportul intocmit de ministru va fi postat pe site-ul Ministerului Justitiei si apoi trimis la sectia de procurori a CSM, pentru avizare, precum si, potrivit Constitutiei.La scurt timp dupa incheierea declaratiilor facute de ministru, site-ul Ministerului Justitiei s-a blocat din cauza numarului mare de accesari.- Ministrul Justitiei vine la microfon si ii roaga pe jurnalisti sa nu ii filmeze hartiile.- "Daca nu mergeti dincolo de linia aceea, eu plec", le spune ministrul jurnalistilor, cerandu-le sa se dea mai in spate si sa se "organizeze".Tudorel Toader face totusi declaratii, dupa ce jurnalistii ii cer sa se urce pe un podium, ca sa fie vazut mai bine. Ministrul refuza.- Sa stabilim reguli de organizare.- Raportul este cuprinzator, are 36 de pagini in sinteza. Il prezint in diagonala, in sinteza, dupa care, cand terminam intalnirea, il postam pe Internet la MJ.- Este o prezentare a raportului, nu o conferinta de presa. Chiar in diagonala prezentat, va dura mult, daca nu foarte mult.- Avem o justitie, unii spun ca e buna, altii rea. Justitia trebuie sa fie egala pentru toti, sa fie in slujba cetateanului, sa fie buna, nu si rea.- In urma cu 6 luni, se implineau 6 luni de la preluarea demnitatii de ministru.- Legile Justitiei au fost adoptate, vor fi modificate de Parlament in sensul deciziilor CCR, apoi promulgate si publicate in MOF.- Se implineste exact un an de la preluarea demnitatii de ministru. Tot impreuna ne aflam in acelasi loc si va voi prezenta raportul privind activitatea mangeriala de la DNA.- Demnitatea de procuror e absolut respectabila, daca e exercitata in limitele competentelor constitutionale, cu buna credinta, pentru a servi binelui public, una dintre exigentele statului de drept.- Am inceput activitatea ca procuror. Mi s-a propus sa raman asistent universitar la Facultatea de Drept, puteam sa optez pentru a fi judecator, notar sau avocat. Am urmat toate treptele carierei universitare. Am fost prodecan, decan, iar din februarie 2016 sunt rector.. Aveti rolul de a face distinctiile., conform legii 304. Pana la sfarsitul lunii februarie, trebuie sa primesc rapoartele, sa realizez o sinteza, pe care o voi prezenta. Obligatia nu are legatura cu raportul pe care vi-l prezint in continuare., determinata de rolul sau constitutional. Procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului Justitiei.- Raportul a fost elaborat pe fondul dezbaterilor din spatiul public intre, care au divizat opinia publica si au ridicat la cote nemaintalnite in istoria recenta a Romaniei atacurile la persoana si punerea sub semnul intrebarii a valorilor precum prezumtia de nevinovatie, libertatea unor persoane.- Atacurile au polarizat atentia asupra Romaniei, au declansat mecanisme ce nu au mai fost intalnite, amenintand obiective precum MCV, punand in pericol statul de drept.- Luarea de pozitie se fundamenteaza pe art 54 alin 4 coroborat cu 51 lit b din legea 303/2004. Ele stabilesc competenta ministrului de a cere revocarea procurorului sef.- Potrivit art 51 lin 3 din L 303, la verificarea activitatii sunt avute in vedere criterii: folosirea resurselor, gestionarea situatiilor de criza, raportul resurse investite/rezultate obtinute, gestionarea informatiilor, repartizarea sarcinilor.- Fata de cadrul legal invocat, am realizat o analiza privind organizarea eficienta, comportamentul, comunicarea, asumarea responsabilitatilor, aptitudinile manageriale referitoare la procurorul sef al DNA in perioada februarie 2017 - februarie 2018.Etapele institutionale au fost urmatoarele:- raportul de evaluare a eficientei, conform deciziei CCR care a constatat conflictul intre DNA si Guvern, generat de actiunea PICCJ de a-si aroga atributii de a verifica legalitatea si oportunitatea unui act normativ, OUG 13, cu incalcarea competentelor Guvernului si Parlamentului.Am conchis atunci ca rezultatele negative pe linia raportarii pot repune in discutie in viitor oportunitatea revocarii sefilor institutiilor vizate, ori alte masuri institutionale in conformitate cu Constitutia si legea.- In al doilea rand, am pornit de la controlul solicitat IJ, stabilit de inspectorul sef, de a face o verificare manageriala de fond la DNA, in conditiile in care in ultimii 10 ani nu se facuse nicio evaluare. Am declarat ca voi lua o decizie referitoare la conducerea DNA pe baza analizei tuturor circumstantelor.- Raportul se bazeaza si pe declaratiile publice ale procurorului sef al DNA.- Intru in fondul de analiza a raportului. Daca as sari direct la concluzii, v-as spune ca sunt fundamentate pe 20 de puncte, care prezinta 20 de categorii de acte si fapte mentionate in prezentul raport, acte si fapte retinute pentru perioada de mai sus.- () Cine nu vrea sa ramana poate sa plece.- Voi prezenta cele- Am retinut o situatie fara precedent in cadrul raporturilor dintre autoritatile publice din Romania: Intr-un singur an, in 2017, au fost inregistrate, in cadrul carora DNA prin conducerea ei a fost chemata in fata instantei de contencios constitutional. Curtea a circumstantiat in mod ferm competenta DNA, in doua sanctionand comportamentul lipsit de loialitate, neconstitutional din partea procurorului sef al DNA.- Constatarea unui singur conflict nu duce la revocare, spuneam in martie 2017. Conduitele pot fi corectate. In mai putin de un an, conducerea DNA a fost chemata in fata CCR pentru alte doua conflicte.- In statistica CCR, in 14 ani, de cand s-a introdus competenta CCR de a solutiona conflicte, au fost inregistrat 13 conflicte, 2 in 2017 si generate de DNA.- Prin decizia 68, CCR a retinut ca MP, ca parte a autoritatii judecatoresti, s-a considerat competent sa verifice oportunitatea, respectarea procedurilor si implicit legalitatea adoptarii OUG. O astfel de conduita, a spus CCR, echivaleaza cu o incalcare grava a principiului separatiei puterilor in stat. MP isi depaseste atributiile, dar isi aroga atributii ce apartin puterii legislative sau CCR. MP, prince poate conduce la un blocaj institutional. Anchetele au determinat o stare de tensiune, de presiune psihica. Sub imperiul unei temeri, Guvernul e blocat in activitatea de legiuitor, spunea Curtea.- Prin decizia 611/2017, CCR a constatat un nou conflict, intre Parlament si DNA, prinpentru verificarea aspectelor ce tin de alegerile din 2009. CCR a retinut in ceea ce o priveste pe doamna Kovesi ca a refuzat sa dea curs celor trei invitatii si sa se prezinte la comisie. In scris a dat un raspuns incomplet, care nu a contribuit la stabilirea adevarului, ci la prelungirea perioadei de activitate a comisiei. S-a creat un blocaj in activitatea comisiei.Curtea a mai stabilit ca prin aceste refuz s-a dovedit ca nu respecta comportamentul loial si refuzul a avut un impact major in plan social si politic. Curtea a mai stabilit ca e incalcata autoritatea Parlamentului si e impiedicata desfasurarea atributiilor de control.- Prin decizia privind conflictul intre Guvern si DNA legata de anchetarea imprejurarii emiterii a doua HG, desi CCR nu a constatat un conflict de natura constitutionala, a precizat in considerentele deciziei ca, insa are compententa de a cerceta faptele de natura penala savarsite. CCR a constatat ca nu exista niciun mecanism de control asupra emiterii actului administrativ.- Din comunicatul DNA prin care a verificat cele doua HG s-a prevazut ca au fost incalcate prevederile Constitutiei si legea 213/98, precum si o serie de dispozitii ce reglementeaza normele de tehnica legislativa. Incalcarea normei de tehnica legislativa nu constituie infractiune, nu o verifica procurorul.- (- DNA a retras comunicatul, apreciind ca este inadmisibila o abordare prin care sunt afectate persoane fizice, motivarea fiind ca a fost exprimata o simpla opinie. Nu poti sa exprimi o simpla opinie cand te referi la prestigiul unei persoane.- (- Sunt si avize date de Comisia de la Venetia. Raportul are 36 de pagini si nu am ajuns decat la pagina 11. Pun raportul pe pagina MJ, il veti comenta, pozitiv sau negativ, dupa care voi tine o conferinta de presa.- () Comisia de la Venetia prevedea in 2012 ca in Romania culturile institutionale trebuie dezvoltate, exista lipsa de respect fata de institutii.- In al-lea rand, am retinut, discretionar impus magistratilor. Am cerut un raport la DNA al IJ. In raport se consemneaza dificultati intampinate de inspectori, retinandu-se indicii privind savarsirea abaterii disciplinare si obstructionarea activitatii inspectorilor judiciari de catre procurul sef al DNA.- () Raportul retine comportamentul discretionar al procurorului sef al DNA. Raportul il prezint in diagonala, il pun pe site si vedeti amanuntele. Veti vedea citind raportul.- In al-lea rand:, realizate cu incalcarea competentelor constitutionale. Declaratii publice de notorietate releva comportamentul excesiv de autoritar - personal a supravegheat ancheta desfasurata de procurori in legatura cu OUG 13. Citez: "Eu mi-am asumat acest dosar impreuna cu dl procuror X si Y, n-au facut un mm la stanga sau la dreapta fara ca eu sa spun DA". Se observa implicarea in anchetele altor procurori, ceea ce legea interzice. Trecerea timpului nu a condus la o indreptare a comportamentului, ci la o acutizare a problemei, asa cum releva iesirile in spatiul public.. Dosarele nu se rezolva dupa rezonanta publica pe care o au, dupa calitatea persoanei care se presupune ca a comis faptele, ci in ordinea cronologica a inscrierii sesizarii organului judiciar.. Cu prilejul unor evenimente publice, procurorul sef al DNA a invinovatit CCR punand pe seama ei pretinsa imposibilitate a DNA de urmarire a unor fapte apreciate ca fiind de natura penala si a recuperarii unor prejudicii. Citez: "Procurorii mai pot investiga doar anumite abuzuri in serviciu (...) Societatea ramane neaparata in fata unor astfel de practici dupa decizia CCR, pe langa pierderi de milioane de euro din bugetul statului (...) ". Procurorul sef a contestat insasi Constitutia, apreciind in mod unilateral asupra necesitatii incriminarii unor fapte.: In 2017, a, la Euronews a acuzat politicienii si oamenii de afaceri. Potrivit Constitutiei si legilor aflate in vigoare, procurorul isi exercita competentele legale, interpreteaza, aplica legea, declanseaza UP, dar opera de legiferare e a legiuitorului.: Au fost exprimate, dovedite ulterior ca fiind constitutionale. Afirmatiile au afectat iremediabil imaginea Romaniei, sunt de natura sa genereze o imagine deformata, falsa, a realitatii si Romaniei.- (: Eram la dezbaterea din PE, am avut 9 intrevederi oficiale, multi dintre interlocutori, cu functii responsabile, evocau aspecte asupra carora fusesera informati in mod gresit, ca sa nu spun dezinformati. Un distins lider de grup ma intreba daca e adevarat ca s-a abrogat incriminarea privind marturia mincinoasa sau daca in Romania s-a adoptat o OUG prin care s-a statuat faptul ca arestarea preventiva nu poate fi dispusa in cazul actelor de coruptie. Prin dezinformare a ajuns acest mesaj care a generat o dezbatere intreaga si am explicat de 9 ori la 9 intrevederi ca Romania nu are nicio legatura cu situatia juridica in care se afla Polonia. Ne aflam intr-o alta realitate juridica, care a fost prezentata deformat.: Incercarea de a obtine condamnari cu orice pret. S-a afirmat: "trebuie sa venim cu dosare importante, sa ajungem la ministri, la persoane de rang inalt". "" e cuvantul cheie la care vreau sa ma refer, e contrar statului de drept. Cauzele trebuiesc rezolvate asa cum au fost organele sesizate si nu dupa importanta.. E o pagina mai tehnica. Ex: anul 2016, se raporteaza numarul de inculpati si numarul de achitari, concluzionandu-se ca a scazut rata achitarilor. Insa cei trimisi in judecata in 2016 nu se regasesc intre cei achitati in 2016, pentru ca n-ar fi avut timp sa se parcurga. Daca pui raportul de achitari pe anul in curs, e o alta baza.- (: Neimplicarea procurorului sef in identificarea si eliminarea comportamentelor abuzive presupus a fi comise de procurori. Ma refer la faptul ca spatiul public e plin de presupuse abuzuri aleel a fost laudat, in loc sa fie luate masuri de verificare daca e sau nu adevarat.. Am notate multe hotarari judecatoresti prin care instanta a statuat neconcordanta intre ce se aude si ce scrie.. Recent, am avut un caz pe care n-ai cum sa il uiti: sa il lasi in nelucrare, Microsoft, cu sute de milioane de euro. A trecut demult termenul rezonabil si termenul de prescriptie. E inadmisibil.. Ma refer la DNA Ploiesti. Nu spun ca e adevarat, dar cand procurori cu functie se reclama intre ei, exista obligatia minimala sa vezi daca e adevarat.- () La MP un dosar costa sub 2 mii de lei, la DIICOT 6 mii de lei, la DNA 39.400 de lei. Bugetul DNA impartit la rechizitorii iti da aproape 40.000 de lei. DNA are mult mai multi procurori decat DIICOT.Potrivit art.1 din Constitutie, Romania e stat de drept. In Romania s-a dezvoltat componenta de prevenire, dar si de compbatere a coruptiei. Buna activitate a DNA e consemnata in documentele interne si internationale, standardul luptei anticoruptie nu trebuie sa acopere si sa protejeze comportamente neconstitutionale, defaimatoare la adresa Romaniei, conducatorilor cu competente.DNA trebuie sa continue sa functioneze in mod legal., care in ultimul an a dat dovada de exces de autoritate, comportament discretionar, contestarea CCR si sfidare. Numai respectul reciproc poate duce la stabilirea unor practici mutual acceptate.Combaterea coruptiei trebuie sa continue. Nimeni nu e mai presus de lege, lucrurile bune nu le justifica pe cele rele. Trebuie sa dezvoltam ce e bun, trebuie sa eliminam ce e rau.Sunteti tineri, m-as adresa fiecarui roman in parte. Faceti un exercitiu: nu conteaza numarul de cazuri, conteaza existenta unuia... Faptul ca e unul arestat pe nedrept si sta in puscarie o noapte, o luna, cinci ani, nu are cui sa se planga, dupa care e achitat si spunem 'Ne pare rau, despagubiri la instanta'. Nu doresc la nimeni sa fie victima unei erori judiciare.Potrivit Comisiei de la Venetia, un exercitiu al Puterii care conduce la abuzuri irationale este contrar statului de drept, la fel si exercitarea discretionara a puterii.Pentru aceste acte si fapte de netolerat intr-un stat de drept, in temeiul art 54 coroborat cu 51 din L 303/2004, declansez procedura de revocare din functie a procurorului sef al DNA.Prezentul raport, insotit de propunerea de revocare, va fi transmis catre sectia de procurori a CSM si catre presedintele Romaniei pentru a analiza si a decide.- (ministrul paraseste sala refuzand sa stea de vorba cu jurnalistii)- In presa au aparut deja speculatii privind o posibila decizie a ministrului Tudorel Toader de a solicita presedintelui Romaniei revocarea din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.In fata Ministerului Justitiei se afla cativa protestatari. Unii cer revocarea sefei DNA, iar altii vor demisia ministrului Justitiei.Conferinta de presa din aceasta seara a fost anuntata pe pagina personala de Facebook a ministrului Tudorel Toader. Tot saptamana trecuta ministrul a precizat ca va prezenta si in camerele reunite ale Parlamentului un raport distinct, privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA, conform cadrului legal in vigoare.Marti seara, cu ocazia ceremoniei de investire a absolventilor INM, ministrul Toader a avut o intrevedere cu presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, ocazie cu care cei doi demnitari au discutat despre statul de drept, potrivit Mediafax. Pe tot parcursul ceremoniei, Tudorel Toader a tinut in mana, la vedere, un dosar, insa el a declarat ulterior ca nu era vorba despre enigmaticul raport cu privire la DNA, ce va fi prezentat astazi.Miercuri, procurorul general a cerut controale in toate parchetele, presedintele Comisiei Europene a subliniat ca are incredere in Justitia din Romania, iar Liviu Dragnea i-a transmis lui Toader ca asteapta de la el sa nu se faca de ras.Tudorel Toader nu a dezvaluit in ultimele zile despre ce va vorbi joi seara, generand diverse speculatii in spatiul public, inclusiv opinii conform carora se va pronunta cu privire la scandalul Cosma-DNA Ploiesti, mai ales ca ministrul Justitiei a declarat ca nu va sesiza Inspectia Judiciara in acest caz, pentru ca ar dura prea mult sa astepte raspunsul.In aceste conditii, despre ce va vorbi Tudorel Toader?, crede ca, atata timp cat "nu exista un raport al inspectiei sau ministrului pe DNA Ploiesti", Tudorel Toader "poate prezenta joi cel mult opinia sa despre raportul deja aprobat de CSM in octombrie anul trecut, cand activitatea DNA a fost apreciata drept 'eficienta'".Intr-o postare pe blogul personal, judecatorul Cristi Danilet prezinta cadrul legal in vigoare si spune case pot face cu privire la DNA: "unde activitate, care se face de conducerea institutiei, si un".Astfel, dupa ce DNA isi va face bilantul pe anul trecut (lucru care se va intampla pe 28 februarie, conform unor informatii), ministrul Justitiei va prezenta Parlamentului concluziile sale asupra raportului de activitate a DNA, spune judecatorul."Doar in 2006 a avut loc o astfel de prezentare. In rest, rapoartele s-au trimis la comisiile juridice ale Parlamentului si uneori nici macar nu au fost puse pe ordinea de zi", adauga acesta.Un alt tip de raport ar putea fi cel care rezulta la finalul unui control, el putand "viza doar managementul, nu solutiile si masurile luate de procurori in cazuri concrete"."Din cate se stie public, pe 19 iunie 2017, ministrul a cerut cate un control la DNA si la PICCJ; ele au fost efectuate de procurori inspectori de la Inspectia Judiciara si au fost discutate in sectia de procurori a CSM: raportul pentru DNA pe 31 oct. 2017 (hotararea nr. 686/2017) si cel pentru PICCJ pe 21 nov 2017 (hotararea nr. 716/2017).Desi pe 16 noiembrie 2017 ministrul declara ca va prezenta 'sigur anul acesta' (adica 2017) o evaluare asupra acestor doua institutii in care va integra rapoartele efectuate, acest lucru nu a avut loc.. Prost management nu are cum sa fie pentru ca CSM a apreciat activitatea drept eficienta, iar sanctiune nu s-a aplicat pana acum", explica judecatorul.In ceea ce priveste, magistratul reaminteste ca ""."Ele vor clarifica daca exista indicii cu privire la posibile abateri disciplinare ale procurorilor implicati; daca raspunsul este afirmativ, se va face o cercetare disciplinara; daca la sfarsitul acesteia procurorii sunt gasiti vinovati de Inspectie, ei vor fi trimisi la sectia de disciplina a CSM; solutia acesteia va putea fi atacata cu recurs la ICCJ - toate aceste proceduri nu au cum se termina mai repede de un an", subliniaza acesta.De asemenea, conform art. 74-75 din Legea 317/2004,, mai precizeaza Cristi Danilet.Saptamana trecuta, Tudorel Toader s-a intors de urgenta din Japonia , dupa ce premierul Viorica Dancila i-a cerut sa isi intrerupa vizita oficiala pe care o intreprindea, in contextul scandalului Cosma-DNA.Scandalul a fost declansat de fostul deputat PSD Vlad Cosma care a difuzat la Antena 3 mai multe inregistrari in care discuta cu fostul procuror DNA Mircea Negulescu si cu procurorul sef DNA Prahova, Lucian Onea, privind fabricarea unor probe. Discutiile se refereau la ancheta intr-un dosar aflat pe rolul DNA Prahova.