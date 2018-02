Tudorel Toader a anuntat cand prezinta mult asteptatul raport despre activitatea DNA

Ziare.

com

Acesta va fi prezentat joi, in Sala de Consiliu din sediul Ministerului Justitiei, incepand cu ora 18:00.Tudorel Toader a facut anuntul pe pagina personala de Facebook.Anuntul vine dupa ce saptamana trecuta ministrul a precizat ca va prezenta in camerele reunite ale Parlamentului raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA, iar distinct de acel raport, va face o informare de presa in care va prezenta continutul raportului cu privire la activitatea DNA.Amintim ca, saptamana trecuta, Tudorel Toader s-a intors de urgenta din Japonia , dupa ce premierul Viorica Dancila i-a cerut sa isi intrerupa de urgenta vizita oficiala pe care o intreprindea, in contextul scandalului Cosma-DNA.Scandalul a fost declansat de fostul deputat PSD Vlad Cosma care a difuzat la Antena 3 mai multe inregistrari in care discuta cu fostul procuror DNA Mircea Negulescu si cu procurorul sef DNA Prahova, Lucian Onea, privind fabricarea unor probe. Discutiile se refereau la ancheta intr-un dosar aflat pe rolul DNA Prahova.