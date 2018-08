Tudorel Toader a cerut de la DNA situatia delegarilor si a detasarilor

Ziare.

Solicitarea ministrului vizeaza toate structurile teritoriale ale DNA, a confirmat oficialul pentru Mediafax.Ministrul Justitiei a anuntat sambata ca va verifica informatia furnizata in emisiunea de la BTV de catre adjunctul DNA, Calin Nistor. Toader a precizat ca va cere luni o situatie exacta."Luni dimineata, voi solicita de la DNA sa ne comunice daca exista delegari si detasari in functie, precum si situatia exacta a acestora. Voi solicita sa ne comunice daca au existat situatii in care, la momentul delegarii sau detasarii, nu erau indeplinite conditiile legale!", a scris, sambata, Tudorel Toader, pe Facebook.Procurorul sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie Calin Nistor a declarat, vineri seara, la B1 Tv, ca din informatiile pe care le detine, doar 7 din cei 178 de procurori DNA sunt delegati si ca in DNA nu exista procurori detasati, insa exista trei procurori DNA care sunt detasati la alte structuri de parchet.