Tudorel Toader: A nu se intelege ca legea din Romania o scrie GRECO. GRECO arata standardele, directiile de evolutie

Ziare.

com

"Niciodata, in limba romana, in buna ei intelegere, o recomandare nu poate fi obligatorie", a afirmat Toader."Acolo este vorba de recomandari in procedura prealabila. Noi suntem in faza in care se dezbat legile si dansii ne arata standardele spre care trebuie sa ne indreptam. Nu va imaginati ca vine corpul de experiti de la GRECO si stabileste niste solutii, dupa care Parlamentul se duce repede si le pune in aplicare. Ei dau niste recomandari, niste directii de evolutie a legislatiei, dupa care vor reveni sa vada modul in care au fost transpuse, preluate", a spus Tudorel Toader, luni dimineata, la sediul ministerului.Ministrul a adaugat ca nu GRECO scrie legea in Romania si ca grupul face doar recomandari si arata directiile."Prin urmare, a nu se intelege ca legea din Romania o scrie GRECO. GRECO arata standardele, directiile de evolutie. Initial, s-a spus ca exista un comunicat oficial, care spune: recomandarile sunt obligatorii. Eu am scris la GRECO: Dati-mi si mie acel comunicat. Nu exista. A fost o corespondenta. Stiu corespondenta aceea, am staruit la doua lucruri: Dati-mi comunicat oficial de la GRECO, nu sa-mi citeasca regulamentul, il stiu si eu, il stiti si dumneavoastra. 'Dati-mi comunicat cu o fraza - ati spus la media din Romania ca recomandarea este obligatorie?'. 'Nu, nu am spus. Regulamentul'. Stim regulamentul si-l respectam", a subliniat ministrul Tudorel Toader.Regulamentul GRECO, adoptat in prima intrunire plenara din 1999 si la care s-au adaugat amendamente ultima data in perioada 19 - 23 iunie 2017, prevede procedurile exacte de functionare ale organismului.Documentul este postat pe site-ul oficial al GRECO, in sectiunea de documente cheie. Pe langa modalitatea de organizare, conducere si alte chestiuni administrative, Regulamentul prevede procedurile clare de evaluare si regulile de conformare la recomandari.Potrivit documentului, "membrii GRECO trebuie sa respecte recomandarile continute in raportul de evaluare si sa le puna pe deplin in aplicare, in termenul stabilit de GRECO".De asemenea, se prevede in mod expres obligativitatea transmiterii unui raport intermediar, in termen de 18 luni de la adoptarea raportului de evaluare, in care sa se precizeze stadiul masurilor dispuse in vederea conformarii.Vineri seara, ministrul Justitiei a scris pe pagina oficiala de Facebook ca a solicitat GRECO sa transmita si la Ministerul Justitiei comunicatul de presa oficial referitor la "obligativitatea" recomandarilor."Am solicitat la GRECO sa transmita si la MJ comunicatul oficial referitor la 'obligativitatea' recomandarilor din recentul raport, despre care se tot vorbeste in presa. Raspunsul primit - 'Nu exista un comunicat oficial, insa se pare ca a existat o corespondenta electronica la nivel de Secretariat'! In aceste conditii, solicit oricarui detinator sa faca public un astfel de comunicat oficial!", spunea Tudorel Toader.GRECO a facut public, in luna aprilie, Raportul referitor la Romania in care isi exprima ingrijorarea profunda fata de anumite aspecte ale legilor adoptate de Parlament privind statutul judecatorilor si procurorilor, organizarea judiciara si Consiliul Superior al Magistraturii precum si privind amendamentele propuse pentru legislatia penala.