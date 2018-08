Tudorel Toader a plecat in concediu de odihna timp de doua saptamani

Ce urmeaza

Conform procedurii, atributiile ministrului au fost delegate unui secretar de stat.Cand se intoarce din concediu, Toader are pe agenda doua probleme importante: numirea unui nou sef la DNA si promovarea unei ordonante de urgenta privind revizuirea sentintelor date pe protocoale cu SRI si interceptari ilegale.Ministerul Justitiei a inceput, luni, o noua selectie pentru propunerea de numire in functia vacanta de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Potrivit MJ, noua procedura se va desfasura in perioada 6 august - 6 septembrie. In ceea ce priveste OUG, Toader a anuntat saptamana trecuta ca va face propunerea intr-un timp scurt, "dupa terminarea concediilor". " (Ordonanta va dispune - n.red.) posibilitatea oricarui condamnat care are sentimentul, convingerea faptului ca hotararea a fost pe protocol sau pe interceptare nelegala sa se apropie de dosar, sa ceara unui judecator sa verifice daca hotararea lui a fost pronuntata pe baza celor doua elemente, judecator care sa spuna da, ii admite si trimite cauza la rejudecare, judecator care sa spuna nu, nu e vorba de interceptari nelegale, de protocoale, se respinge.Deciziile Curtii Constitutionale fac aceasta definitie, aceasta clasificare (a ceea ce inseamna interceptari nelegale - n.red.) . Interceptari facute de SRI si folosite de procurorul de drept comun, fapte care nu au legatura cu securitatea, siguranta nationala si folosite in fapte de drept comun", a explicat ministrul Justitiei.I.S.