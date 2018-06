Tudorel Toader a trimis scrisoarea la OECD: pentru a se clarifica!

Ziare.

"Pentru a se clarifica daca declaratiile atribuite domnului Kos au fost facute in nume personal sau in numele OECD, am transmis scrisoarea catre OECD!", a scris Tudorel Toader, luni seara, pe Facebook.Directa subordonare a procurorilor fata de un actor politic reprezinta o incalcare clara a independentei sistemului judiciar, ceea ce poate avea consecinte grave in privinta statutului tarii in cadrul organizatiilor internationale, a afirmat seful structurii anticoruptie din cadrul OECD, Drago Kos, intr-un scurt interviu acordat Ziare.com. In ceea ce priveste declaratiile contondente ale lui Tudorel Toader la adresa GRECO, Kos a fost la fel de transant."Colegii mei de la GRECO nu au nevoie sa-i apar eu, dar vreau sa spun ceva: ministrul vostru al Justitiei va invata curand, intr-un mod dur, ca este intr-o mare eroare. Imi pare rau ca imaginea tarii are de suferit din cauza declaratiilor lui impulsive. Si sa nu uitam: nu doar GRECO, ci si alte organizatii internationale asteapta de la Romania sa garanteze independenta procurorilor si a sistemului judiciar".Citeste Cine-l ameninta pe Tudorel Toader Aceasta declaratie nu a fost bine primita de ministrul Justitiei, care a anuntat, pe contul de Facebook, ca va cere OECD sa lamureasca daca Drago Kos a exprimat pozitia institutiei sau un punct de vedere personal."Luni dimineata, ma voi adresa OECD pentru a comunica in mod oficial daca afirmatiile dlui Drago Kos au fost facute in nume propriu sau in numele OECD, asa cum acrediteaza titlul materialului intocmit de Ziare.com.