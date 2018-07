Exclusiv Tudorel Toader a uitat sa spuna si ce critici a primit de la comisarul pentru Justitie, dar i-a reamintit Comisia Europena

Ziare.

com

Intr-un raspuns acordat in exclusivitate, un purtator de cuvant al Comisiei Europene a rezumat discutia dintre Tudorel Toader si Vera Jourova:"Comisarul Jourova si ministrul Toader au vorbit despre ultimele evolutii privind reforma legislatiei din justitie, inclusiv despre cea a Codului Penal.Comisarul european pentru JustitieComisarul a insistat asuprasi asupra asigurarii unui, mai ales in contextul viitoarei presedintii UE", a explicat Christian Wigand, purtator de cuvant al Comisiei Europene.Precizarea vine in contextul in care Ministerul Justitiei a omis sa noteze si ingrijorarile exprimate de comisarul european pentru Justitie, cand a informat despre rezultatele intalnirii de vineri.Iata si declaratia CE in limba engleza, pentru conformitate:"Commissioner Jourova and Minister Toader discussed the latest developments concerning judicial and criminal code reforms in Romania.in context of the Cooperation and Verification Mechanism.is of paramount importance and that Romania needs to ensure credibility in the justice field in view of the future Presidency. There will be a follow-up meeting after the summer."Citeste si: Cine este Vera Jourova, noul comisar european pentru Justitie, vorbitor de limba romana