"Tudorel Toader acuza Ziare.com de dezinformare. Ce nu spune dl ministru din raspunsul OECD"

"OECD,Din corespondenta purtata:Drago Kos nu este seful structurii anticoruptie din OECD.D. Kos este presedintele Grupului de lucru pentru tranzactii comerciale internationale.D. Kos nu a vorbit in numele OECD!"Nu putem comenta pe marginea modului in care parerile dlui Kos au fost reflectate de presa din Romania"!Dezinformarea din ziare.comExclusiv! Replica soc din partea OECD: Recenta decizie a CCR contravine echilibrului puterilor in stat si independentei sistemului judiciar in Romania".Spre deosebire de Ziare.com, care a publicat integral raspunsurile originale ale dlui Kos, caruia i-am adresat intrebarile referitoare la situatia din Romania tocmai avand in vedere pozitia sa in cadrul OECD, dl Toader nu publica intregul raspuns primit de la OECD si singurul citat din aceasta corespondenta nu reflecta o delimitare de declaratiile dlui Kos, ci doar o abtinere de la orice comentariu. In rest, dl Toader istoriseste ce a inteles domnia sa din presupusul raspuns.Dl Toader sustine ca dl Kos nu ar fi seful structurii anticoruptie din OECD, ci ar fi seful Grupului de lucru pentru tranzactii comerciale internationale din OECD, adica Working Group on International Commercial Transactions. Un asemenea grup nu exista insa in structura organizatiei, reflectata pe site-ul OECD. Exista doar OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions , adica structura anticoruptie din OECD, condusa de dl Kos.De altfel, dl Kos este prezentat ca sef al structurii anticoruptie din OECD pe chiar site-ul oficial al acestei organizatii (vezi aici ).Am solicitat OECD, avand in vedere demersul onest, intreprins cu respectarea tuturor standardelor deontologiei profesionale al Ziare.com si acuzatiile lui Tudorel Toader, sa remita integral corespondenta cu dl ministru referitoare la interviul acordat de reprezentantul institutiei, publicat pe Ziare.com. Si sa precizeze daca felul in care este prezentat pe propriul site oficial dl Kos reprezinta o eroare. Va vom informa imediat ce vom avea raspunsul OECD.Reamintim ca, pe data de 1 iunie, Ziare.com a publicat un interviu cu Drago Kos, seful structurii anticoruptie din OECD. Raspunsurile foarte ferme nu au fost deloc bine primite de catre Tudorel Toader, care a anuntat ca va cere o pozitie oficiala de la OECD fata de afirmatiile din interviu.Dl. Kos a spus, printre altele: "".