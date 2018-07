Tudorel Toader: Am propus ca pragul pentru infractiunea de abuz in serviciu sa fie echivalentul unui salariu minim brut pe economie

Ziare.

"Am opinat si asta este propunerea noastra ca pragul sa fie echivalentul unui salariu minim brut pe economie, dar nu un salariu net, ci unul brut. Noi am transmis deja aceasta propune. Daca valoarea pagubei e mai mare de salariul minim, sigur se pune probelma raspunderii penale, dar judecatorul are instrumente de a individualiza pedeapsa", a declarat Tudorel Toader.Salariul minim brut pe economie este 1.900 de lei.Tot duminica, presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru modificarea legilor justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat, la Antena 3, ca Ministerul Justitiei a propus un "prag minimal pentru abuzul in serviciu", el sustinand ca "daca exista prejudiciu, nu inseamna ca trebuie sa existe dosar penal". "Vrem sa inchidem odata aceasta definitie a abuzului in serviciu pentru ca prea s-au intamplat aceste abuzuri in ultima perioada si acestea noua ne-au dat de gandit. Vom discuta, inteleg ca exista o propunere din partea Ministerului Justitiei cu un prag minimal, dar, repet, e foarte important sa nu mai existe abuzuri. Daca exista prejudiciu, nu inseamna ca trebuie sa existe dosar penal. Se va merge in civil, se recupereaza banii si gata", a declarat Iordache.Florin Iordache a spus ca dezbaterile si votul din comisie asupra modificarilor Codului penal ar putea fi incheiate luni: "Cred ca maine vom inainta raportul Comisiei catre Senat, care este prima camera sesizata", a afirmat Iordache.Comisia parlamentara speciala pentru modificarea legilor justitiei, condusa de deputatul Florin Iordache, se reuneste din nou luni, pentru a continua dezbaterile si votul asupra modificarilor Codurilor penale, cel mai asteptat fiind articolul 297, care defineste infractiunea de abuz in serviciu.Florin Iordache spunea ca pentru abuzul in serviciu exista in momentul de fata peste 30 de amendamente care propun prag valoric sau redefinirea infractiunii si asteapta observatii si propuneri din partea colegilor sau a Ministerului Justitiei.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, declara luni ca trebuie grabite procedurile pentru adoptarea Codul penal si ca va fi asumata o varianta privind abuzul in serviciu, pentru ca "nu putem sta intr-o legislatie schioapa doar asa, pentru ca tipa unii": "Va fi o varianta asumata de PSD, trebuie sa ajunga la o varianta. Am inteles ca sunt 16 sau 18 variante. Totusi, nu putem sta la nesfarsit cu un articol care in opinia multora este neconstitutional si nu ar mai trebui sa produca efecte, dar se pare ca pentru unii produce efecte doar pentru ca a fost intr-un proces. Nu putem sta intr-o legislatie schioapa doar asa pentru ca tipa unii. Va fi si acolo o forma in asa fel incat in integralitate, Codul penal sa intre la vot".