Tudorel Toader anunta ca Romania imprumuta bani pentru a le asigura detinutilor conditii cat mai bune in inchisoare

Potrivit acestuia, imprumutul va fi utilizat atat pentru constructia a doua unitati de detentie noi, cat si pentru modernizarea si extinderea unor capacitati existente."Guvernul are un memorandum prin care a aprobat anul trecut foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii pilot CEDO referitoare la conditiile de detentie. Acolo unul dintre capitole se refera la conditiile din penitenciare. Avem masuri de natura legislativa, avem masuri de natura institutionala, de penitenciare. Avem in vedereacelor celule, spatii care nu au conditii corespunzatoare. Din pacate, mai sunt si de acestea.Avem in vedere siexistente, prin constructia unor pavilioane noi, cum se va derula in scurt timp si aici la Botosani. Avem in vedere si. Unul este la Berceni in Prahova, depasind deja studiile de fezabilitate, si altul in localitatea Unguriu in judetul Buzau", a afirmat Toader.Potrivit acestuia, imprumutul oferit de BERD va permite realizarea intr-un termen scurt a investitiilor, in conditiile in care bugetul de stat nu poate asigura aceste fonduri."Bugetul nu are numai penitenciarele de dus, bugetul trebuie sa asigure proportional toate problemele care tin de administrarea tarii si atunci problema penitenciarelor nu o poti lasa sa o rezolvi la anul, la anul si la anul. Trebuie o masura pe termen scurt, o masura globala, unitara", a adaugat ministrul Justitiei.