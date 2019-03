Tudorel Toader anunta finalizarea proiectului de lege prin care detinutii vor fi despagubiti

Ziare.

com

Anuntul a fost facut de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, la finalul bilantului anual al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.a scris despre acest proiect de lege. De prevederile lui urmeaza sa beneficieze toti detinutii care au fost eliberati dupa data de 24 iulie 2012. Este data la care CEDO a pronuntat hotararea semi-pilot "Iacov Stanciu contra Romania". Una dintre propuneri era ca detinutii sa primeasca 5 lei/zi executata in conditii necorespunzatoare."Va trebui sa avem in vedere cati detinuti au stat in conditii necorespunzatoare, va trebui sa vedem care este impactul financiar, va trebui sa stabilim o suma care sa fie considerata de CEDO un remediu efectiv.Va trebui sa ne raportam si la ce au stabilit alte state, care au avut o problema similara. Si am vorbit aici despre Italia care a dat 8 euro/zi, Ungaria care a dat 5 euro/zi. Nu inseamna ca vom merge automat pe modelul Italiei, dar trebuie o suma rezonabila care sa constituie un remediu efectiv. Daca suma este mare ne gandim la o esalonare de plata a acesteia", a declarat Toader joi.Ministrul Justitiei a explicat ca nu are date in acest moment privind numarul detinutilor care ar primi despagubirile si nici despre impactul financiar."Nu pot avansa eu o suma. Eu am primit zilele trecute de la CEDO o infograma si ni se jaloneaza posibile solutii. Eu le-am dat in lucru la directia de elaborare de la Ministerul Justitiei. Ieri mi-au prezentat proiectul de lege. Il voi citi, voi vedea in ce masura se raspunde coordonatelor CEDO, il voi definitiva, si cum spuneam, voi merge personal la grefa CEDO sa facem o discutie prealabila ca sa fim in linia corecta", precizeaza Toader.Ministrul Justitiei a explicat ca de aceste despagubiri vor beneficia detinutii care au stat in conditii necorespunzatoare si care au actiuni pe rolul CEDO.