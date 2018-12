Tudorel Toader anunta redactarea unui draft pentru a sesiza CCR, pentru ca Iohannis a refuzat numirile in Guvern

Ziare.

"Pe mine ma puteti intreba daca am redactat draftul de sesizare si, sigur, v-as raspunde ca da. Ma puteti intreba argumentele, si v-as putea raspunde care sunt. Ce se intampla cu sesizarea, nu eu sunt autor, subiect (...), ci doamna premier, daca va fi Guvernul, presedintele Camerei Deputatilor, presedintele Senatului.Cel mai probabil si mai firesc, doamna premier, ca e vorba de numirea unui membru al Guvernului, adica a unui ministru sau a doi ministri", a declarat Tudorel Toader pentru Antena 3.Intrebat care sunt argumentele, ministrul Justitiei a raspuns facand apel la prerogative pe care Constitutia le da celor doua puteri executive."Cele care sunt publice. Noi avem un Executiv, o putere executiva bicefala. Jumatate la presedinte, jumatate la Guvern.In 2008, Curtea Constitutionala a dat o decizie - eram judecator - in care spunea ca: pentru a se asigura echilibru intre cele doua jumatati ale Executivului trebuie sa aiba si presedintele un rol in procedura de numire. Care este rolul acela? De a verifica, eventual de a refuza o singura data numirea unui ministru, ceea ce in precedent s-a si intamplat.Prin urmare, noi vorbim asa: ipoteza in care in Guvern un post de ministru este vacant si atunci nu intra in discutie revocarea, intra in discutie doar numirea. Propune prim-ministrul, presedintele poate sa refuze o singura data, nu mai poate refuza a doua oara. Nu inseamna ca acel candidat refuzat nu poate fi propus la un alt minister - si in ipoteza asta ne aflam".El a adaugat ca presedintele "nu are nicio competenta in revocarea ministrului" si ca Guvernul "nu este facut si desfacut de catre presedinte"."Avem a doua situatie, in care postul de ministru este ocupat, prim-ministrul vrea sa inlocuiasca ministrul in functie cu un alt ministru. Presedintele n-are nicio compententa in revocarea ministrului si eu spuneam - si dumneavoastra ar fi bine sa fiti de acord - ca Guvernul nu este facut si desfacut de catre presedinte, Guvernul este condus, propunerea, sigur, aprobat de Parlament, de catre premier, care are competenta exclusiva de revocare", a precizat Toader."La numire, presedintele poate sa refuze o data, nu mai poate refuza a doua oara, repet, pornind pe Constitutie, pe articolul 85, dar si pe decizia Curtii Constitutionale", a conchis ministrul Justitiei.Tot marti seara, prim-ministrul Viorica Dancila a spus ca ii mai da putin ragaz presedintelui Klaus Iohannis, sa accepte noile propuneri de ministri, dar ca, daca aceasta nu se conformeaza, se va adresa Curtii Constitionale."Klaus Iohannis nu a justificat respingerile de ministri. Mai asteptam cateva zile si daca nu se intampla nimic, vom merge la CCR, pentru a gasi acolo un rezultat", a declarat Viorica Dancila, la Romania TV. In privinta dialogului cu presedintele Iohannis, Viorica Dancila a spus ca ea raspunde la orice telefon."Pentru a avea dialog trebuie sa existe deschidere din ambele parti, eu am toata deschiderea, dar nu am primit nici macar o justificare pentru ce a fost respinsa prima nominalizare", a adaugat prim-ministrul, in interventia telefonica la postul de televiziune.Premierul a spus ca nu ia in calcul alte propuneri pentru portofoliile Transporturilor si Dezvoltarii, singura solutie B fiind Curtea Constitutionala.In 20 noiembrie, presedintele Klaus Iohannis anunta ca a aprobat remanierea guvernamentala, prezentand lista ministrilor pentru care a semnat decretul de numire in functie, din care lipseau propunerile de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Ministerul Transporturilor, in speta Ilan Laufer si Lia Olguta Vasilescu.