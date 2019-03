Tudorel Toader ar putea pleca acasa. Cine voteaza motiunea

Ziare.

com

Kelemen Hunor a declarat, marti, ca desi formatiunea nu este de acord cu motiunea simpla impotriva lui Tudorel Toader, ordonanta care modifica legile justitiei nu e una rationala. Acesta precizat ca UDMR il va sactiona pe ministrul Justitiei la votul de miercuri al motiunii."Noi cand am sustinut acele modificari la organizarea sistemului judiciar am sustinut un principiu sanatos, o idee buna si am facut cu toata convingerea. Ministrul Justitiei nu a venit in Parlament, nu a avut nicio pozitie. Sa ne trezim acum trei saptamanai ca Guvernul schimba tot ce am facut noi. Nu mai e asa cum am stiut ca e, principiul nu mai este valabil.Astazi vedem ca iarasi a fost schimbata OUG 7. Nu putem sa fim luati asa de pe o zi pe asta sa parem ca am vorbit degeaba, ca am lucrat degeaba", a afirmat Kelemen Hunor, marti la TVR 1."OUG pe justitie nu e rationala si iata dovada au dat OUG, de aceea nu il vom sustine pe domnul Toader de data aceasta. Colegii mei vor avea maine dimineata o sedinta de grup, dar nu il vom sustine pe domul Toader in aceste conditii. Sigur in motiunea simpla sunt multe chestii cu care nu sunt de acord, dar in ceea ce priveste OUG nu avem niciun argument rational, nu se poate merge in acest hal in sistemul judiciar cu aceste modificari de la o zi de alta. Nu suntem de acord cu pozitia ministrului si vom sanctiona prin vot", a completat liderul UDMR.Anuntul lui Hunor vine dupa ce deputatul PSD Florin Iordache i-a spus cat se poate de direct lui Tudorel Toader ca functia nu ii mai este garantata. Acesta l-a avertizat pe Tudorel Toader ca, in PSD, atunci cand nu iti indeplinesti sarcinile - adica ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale si pentru revizuirea sentintelor date de completurile de 5 judecatori - esti remaniat sau demisionezi.Deputatii au dezbatut, marti, motiunea simpla initiata de Opozitie impotriva ministrului Justitiei. Aceasta va fi votata in plenul de miercuri. Tudorel Toader a ajuns la dezbaterea din plen imediat dupa sedinta de Guvern unde a OUG 7 a fost modificata.Guvernul a adoptat, marti, proiectul pentru modificarea OUG 7 pe legile justitiei, in ciuda avizului consultativ negativ al CSM. Ulterior, Tudorel Toader a anuntat ca actul normativ contine cinci modificari, intre care se numara si cele privind delegarile in functiile de conducere ale parchetelor si posibilitatea ca un judecator sa candideze la sefia parchetelor.