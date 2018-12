Sub asaltul recidivistilor, Tudorel Toader da vina pe Parlament si pe fosta guvernare pentru recursul compensatoriu

Postarea lui Tudorel Toader

Cum au stat lucrurile cu recursul compensatoriu

Chichita lui Toader

Recidivisti care ataca, violeaza, fura

Ziare.

com

In postarea de pe Facebook, Tudorel Toader spune ca proiectul a ajuns la Senat inainte sa fie ministru, iar Parlamentul este cel care a dublat numarul zilelor compensate de care beneficiaza detinutii."Simple precizari privind recursul compensatoriu! Revenire la mesajul din data de 21 octombrie 2017", isi incepe Toader mesajul, dupa care continua cu o cronologie a evenimentelor in cazul recursului compensatoriu, cronlogie care incepe in noiembrie 2016 si se termina in iulie 2017.Toader subliniaza ca proiectul de lege a fost transmis inainte de a deveni ministru si ca forma initiala prevedea faptul ca in vederea acordarii liberarii conditionate, la 30 de zile de pedeapsa, executata in conditii necorespunzatoare, se considera executate trei zile de pedeapsa, iar raportarea se facea la 3 metri patrati pentru fiecare detinut."Proiectul de lege a fost transmis de la Guvern catre Senat, prima camera sesizata, la data de 31.01.2017, data anterioara investirii mele in demnitatea de ministru al justitiei! (...) Proiectul de lege a fost initiat sub guvernarea anterioara. CSM a considerat faptul ca pentru a fi efective, cele 3 zile pot fi considerate ca fiind efectiv executate, in locul unui beneficiu la liberarea conditionata", scrie Toader.Ministrul mai precizeaza ca Parlamentul a inlocuit cele trei zile cu sase zile considerate ca fiind executate la fiecare 30 de zile de executare a pedepsei, in cazul in care exista conditii necorespunzatoare.De ce nu a facut un studiu de impact ca sa poata sa anticipeze efectele dezastruoase, care au fost oricum evidentiate atat de reprezentantii penitenciarelor, cat si ai societatii civile? "Studiul de impact se face in procedura de legiferare si nu in faza de aplicare a legii!", se "spala pe maini" ministrul Toader.Ce nu spune Tudorel Toader este ca toata dezbaterea asupra proiectului a avut loc atunci cand el era ministru al Justitiei si nu s-a remarcat prin nicio pozitie care sa atraga atentia asupra impactului devastator asupra societatii al acestei masuri.Din contra, inclusiv dupa intrarea in vigoare a recursului compensatoriu, pe fondul aparitiei recidivelor, Toader i-a contrat pe cei care sustineau ca majoritatea beneficiarilor masurii revin in inchisoare . "Spunea cineva un lucru care nu isi are corespondenta in realitate: faptul ca majoritatea celor care au beneficiat de legea recursului compensatoriu au revenit in penitenciar . Informatia este neconforma cu realitatea, ca sa nu spun neadevarata", declara Toader."In Romania recidiva a scazut. De la 46%, am coborat sub 40%. Recidiva n-a crescut din momentul recursului compensatoriu, recidiva este in scadere, sunt recidivisti care au intrat sub imperiul legii, dupa cum sunt recidivisti si care n-au beneficiat de recursul compensatoriu. Prin urmare, nu legati starea de recidiva de impactul in lege privind recursul compensatoriu", a afirmat Toader, cu ocazia altui eveniment Proiectul de lege a fost initiat de Guvernul condus de Sorin Grindeanu , pe 31 ianuarie 2017, care a preluat o initiativa legislativa mai veche.Practic modificarea esentiala a fost facuta de deputatii PSD , ALDE si UDMR din Comisia juridica care au inlocuit sintagma "in cazul executarii pedepsei intr-un spatiu necorespunzator" cu "in cazul cazarii in conditii necorespunzatoare". Acesta prevedere a dus la o extindere a aplicarii la aproape toti detinutii din Romania. In plus, dupa cum am aratat, a fost dublat numarul zilelor compensate:un detinut inchis in "intr-un spatiu necorespunzator" timp de 30 de zile avea un beneficiu de 3 zile.un detinut inchis in "conditii necorespunzatoare" timp de 30 de zile avea un beneficiu de 6 zile.O alta modificare majora adusa de deputati este cea privind spatiul calculat pentru fiecare detinut, care nu mai este calculat pe celula, ci pentru tot penitenciarul.De asemenea, presa a dezvaluit ca Tudorel Toader a modificat prin ordin de ministru conditiile minime obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca penitenciarele si in baza carora detinutii beneficiaza sau nu de legea recursului compensatoriu, datorita careia pot pleca mai repede acasa.Noile conditii, de lux, sunt extraordinar de greu de indeplinit de catre penitenciarele din Romania si probabil si din lume, modificarile decise de Toader fiind in favoarea infractorilor.Ordinul de ministru nr. 2.772/C a fost emis la data de 17 octombrie si a fost publicat a doua zi in nr. 822 al Monitorului Oficial. O zi mai tarziu, primele sute de detinuti au inceput sa plece acasa, odata cu aplicarea legii recursului compensatoriu, catalogata de Opozitie drept "gratiere mascata"."Simplele precizari" ale ministrului Toader vin dupa ce mass-media a relatat mai multe cazuri ale unor detinuti care au fost eliberati in baza acestei legi, iar la scurt timp au recidivat, in multe cazuri fiind vorba de fapte cu violenta