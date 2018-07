Tudorel Toader arata cu degetul inspre Parlament, ca raspuns la opinia critica a Comisiei de la Venetia

Ministrul Justitiei raspunde criticilor Comisiei de la Venetia, pe Facebook, declinandu-si orice responsabilitate

Ziare.

com

"Ministerul justitiei a elaborat un proiect de lege pentru modificarea celor trei legi ale justitiei. Concomitent, pe un numar de 18 pagini, ministerul justitiei a elaborat si proiectul de solicitare a opiniei Comisiei de la Venetia.Pe data de 25 octombrie 2017, in cadrul Comisiei speciale a Parlamentului am prezentat cele doua documente.Ulterior, au fost promovate trei initiative parlamentare de modificare a legilor justitiei, care au fost dezbatute si adoptate", scrie Tudorel Toader, intr-o postare pe care o intituleaza "Simple precizari referitoare la elaborarea legilor justitiei!".Nici Florin Iordache nu se simte vinovat. Romania tine cont de opinia Comisiei de la Venetia asupra Legilor justitiei, a spus si presedintele Comisiei speciale a Parlamentului, deputatul PSD Florin Iordache, care adauga, insa, ca recomandarile forului european privesc aspecte complexe, inclusiv revizuirea Constitutiei.Florin Iordache a precizat, intr-o declaratie la postul de radio RFI, ca Parlamentul va trimite la toamna un punct de vedere Comisiei de la Venetia.Comisia de la Venetia a publicat, vineri, un punct de vedere transant, care desfiinteaza modificarile pe care PSD-ALDE le-a adus Legilor Justitiei si prin care, spune forul european, este subminata independenta judecatorilor si procurorilor romani si increderea publicului in sistemul judiciar.Astfel, Comisia cere puterii politice de la Bucuresti sa nu puna in aplicare aceste modificari, mai ales cele privind numirea si revocarea procurorilor-sef.Opinia preliminara tine cont de "climatul politic tensionat" si de presiunile si intimidarile magistratilor, mai ales din partea politicienilor de nivel inalt, coordonate inclusiv prin campanii media, se arata intr-un document remis Ziare.com.Comisia de la Venetia face o serie de recomandari, printre care mentinerea rolului presedintelui Romaniei si al CSM in numirea/revocarea procurorilor de rang inalt.