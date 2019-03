Tudorel Toader, bilant de 85 de pagini, fara a atinge temele esentiale din Justitie. A refuzat intrebarile jurnalistilor

Ziare.

"Nu am vorbit de activitatile curente ale Ministerului care se desfasoara indiferent ce ministru va fi pentru ca sunt avute in vedere, spre exemplu, avizarea actelor normative, proiectelor de acte norative, propuse de alte ministere. Stiti ca ultimul aviz vine de la ministerul Justitiei, pentru proiectele de acte normative pe care le propun alte autoritati.Aceea o consideram o activitate fireasca, necesara, curenta si nu oarecum atasata de ministrul justitiei care exista la un moment dat", a spus ministrul Justitiei.In ceea ce priveste continutul propriu-zis al raportului, problema penitenciarelor si Cartierul Justitiei au fost temele centrale."Am eliberat un proiect de lege privind finantarea activitatilor din penitenciare. Sunt penitenciare in Europa care verifica lucrarile realizate de catre detinuti. Scopul nu e de a imbogati penitenciarul - scopul e de a da detinutului sansa, perspectiva valorificarii creatiilor pe care le realizeaza, incurajandu-i sa lucreze, sa isi dezvolte acele aptitudini. (...) Nu e vorba de o sursa de castig, ci o forma de reintegrare sociala, de redobandire a abilitatilor pentru momentul in care se vor reintegra si vor intra in viata publica", a spus Tudorel Toader.