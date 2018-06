Tudorel Toader cere explicatii de la OCDE, dupa ce un oficial al institutiei i-a transmis ca e intr-o mare eroare

ministrul vostru al Justitiei va invata curand, intr-un mod dur, ca este intr-o mare eroare.

Directa subordonare a procurorilor fata de un actor politic reprezinta o incalcare clara a independentei sistemului judiciar, ceea ce poate avea consecinte grave in privinta statutului tarii in cadrul organizatiilor internationale, a afirmat seful structurii anticoruptie din cadrul OCDE, Drago Kos, intr-un scurt interviu acordat Ziare.com In ceea ce priveste declaratiile contondente ale lui Tudorel Toader la adresa GRECO, Kos a fost la fel de transant."Colegii mei de la GRECO nu au nevoie sa-i apar eu, dar vreau sa spun ceva:Imi pare rau ca imaginea tarii are de suferit din cauza declaratiilor lui impulsive. Si sa nu uitam: nu doar GRECO, ci si alte organizatii internationale asteapta de la Romania sa garanteze independenta procurorilor si a sistemului judiciar".Aceasta declaratie nu a fost bine primita de ministrul Justitiei, care a anuntat, pe contul de Facebook, ca va cere OCDE sa lamureasca daca Drago Kos a exprimat pozitia institutiei sau un punct de vedere personal."Luni dimineata, ma voi adresa OECD pentru a comunica in mod oficial daca afirmatiile dlui Drago Kos au fost facute in nume propriu sau in numele OECD, asa cum acrediteaza titlul materialului intocmit de Ziare.com.(...)Data fiind gravitatea acestor afirmatii, precum si experiente similare, cand s-au atribuit unor organizatii, precum GRECO, luari de pozitie care ulterior nu au fost confirmate, pentru corecta informare a opiniei publice, consider absolut necesar sa se faca lamurirea solicitata", a anuntat, sambata, Tudorel Toader, pe contul de Facebook.Candidatura Romaniei pentru aderarea la OECD, depusa in 2012 si reinnoita in 2016 si 2017, este definita pe site-ul ministerului de Externe drept "obiectiv strategic al politicii externe romane, inclus in actualul program de guvernare".