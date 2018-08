Tudorel Toader da detalii despre Cartierul pentru Justitie, din Bucuresti

Ziare.

"Un pas semnificativ spre Cartierul pentru justitie! Memorandum privind situatia amplasamentului Esplanada in vederea dezvoltarii unui program de reconversie functionala. Jumatate din suprafata intregului amplasament, localizata in vecinatatea Bibliotecii Nationale a Romaniei, va fi dedicata proiectului 'Cartierul pentru Justitie'.Cealalta jumatate a aceluiasi amplasament, localizata in vecinatatea strazii Nerva Traian, va fi dedicata proiectelor initiate de Primaria Municipiului Bucuresti, pentru lucrari de constructie, reabilitare, modernizare si reconversie functionala", a scris Tudorel Toader, pe Facebook.Executivul a adoptat, in sedinta de joi, un memorandum privind amplasarea Cartierului pentru Justitie pe un teren de aproximativ cinci hectare in centrul Capitalei, langa Biblioteca Nationala a Romaniei.Potrivit unor surse guvernamentale, in acest moment nu este clara situatia proprietarilor terenurilor pe care va amplasat Cartierul Justitiei. Pentru o parte din terenuri, proprietarii au carte funciara, in timp ce alti proprietari au titluri de proprietate fara carte funciara, iar unele terenuri sunt cuprinse in litigiii in instante."Ca sa faci expropieri trebuie sa stii cine e proprietarul", au declarat sursele guvernamentale.In Cartierul pentru Justitie urmeaza sa fie reunite toate institutiile juridice din Bucuresti.