Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Ministrul Justitiei are un statut special, dat de Constitutie

"Ministrul Justitiei pune in aplicare capitolul de justitie din programul de guvernare.Dar, desi este numit politic, face parte dintr-un guvern, face totusi parte, prin Constitutie, din CSM, care este garantul independentei justitiei", a justificat Toader, la Antena 3.Ministrul Justitiei a reiterat faptul ca procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Justitiei.In ceea ce priveste un conflict de natura constitutionala cu presedintele Klaus Iohannis, Tudorel Toader s-a aratat convins ca judecatorii CCR vor transa disputa.A amintit totusi ca el, ca ministru al Justitiei, a livrat argumente juridice, fara a se gandi cat intelege X sau Y."Rationamentele si argumentele de ordin constitutional le cunosc constitutionalistii. Eu nu incerc sa conving pe X sau pe Y, pentru ca nu ii cunsc nivelul de intelegere, nu ii cunosc nivelul pana la care trebuie aduse argument pe a-l convinge.Eu am venit cu argumente juridiie, domnul presedinte a dat un raspuns pur politic, raportandu-se la oportunitate:, a spus ministrul Justitiei.Acesta a precizat ca, daca Viorica Dancila ii va solicita, va merge la Curte sa isi sustina argumentele.Curtea Constitutionala a anuntat, luni seara, ca va primi pana in 3 mai toate punctele de vedere referitoare la refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA, asa cum isi doreste guvernul PSD/ALDE. Guvernul a sesizat Curtea Constitutionala, pentru ca presedintele Klaus Iohannis a decis sa respinga solicitarea de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA.Ministrul Justitiei a ales sa faca acest anunt, pe contul de Facebook, imediat dupa ce presedintele Iohannis a comunicat decizia de a o mentine pe Kovesi la conducerea DNA.Toader a precizat ca presedintele nu are nicio competenta in evaluarea activitatii profesionale a procurorului-sef al DNA.De altfel, presedintele nu poate fi obligat de nimeni sa o revoce pe Kovesi, nici de ministrul Justitiei, si nici de Curtea Constitutionala, spune fostul judecator CCR Augustin Zegrean , care adauga ca Klaus Iohannis ar fi intr-o situatie fragila, daca s-ar ajunge la scenariul, totusi putin probabil, al suspendarii: ar fi demis cu doar 12,5% dintre voturi, potrivit noii Legi a referendumului.