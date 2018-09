Tudorel Toader, despre viitorul sef DNA: Avizul CSM nu poate bloca procedura, presedintele va decide

Ziare.

Ministrul a tinut sa sublinieze apasat ca avizul CSM nu poate bloca procedura siDeclaratiile au fost facute in contextul in care Tudorel Toader a fost intrebat de jurnalisti cum a ales-o pe Adina Florea si ce urmeaza.In ceea ce priveste alegerea facuta, ministrul a afirmat ca au fost 6 candidati, el a prezidat comisia din care au facut parte cei 4 secretari de stat, iar pe 27 septembrie Sectia pentru procurori a CSM va analiza candidatura respectiva si va da avizul prevazut in lege."Avizul consultativ, spune si denumirea lui, este consultativ. Sigur ca nu poate bloca procedura (...) E un corp de experti, procurorii din CSM, care prin avizul dat ajuta decidentul (...)", a subliniat de doua ori ministrul Justitiei.Tudorel Toader a adaugat ca propunerea "va ajunge la presedinte, presedintele va vedea dosarul, programul managerial, raportul meu, avizul CSM (pozitiv sau negativ) si va putea sa decida in cunostinta de cauza".De altfel, Tudorel Toader a admis deja public ca pentru el avizul CSM reprezinta o simpla formalitate, el fiind hotarat de pe acum sa mearga mai departe cu Adina Florea."Astept momentul cand va fi audiata, voi fi prezent si sustin candidatura dansei, astept decizia si avizul. Personal,", a anuntat Toader, marti seara, la Antena3.Alin. 1 art. 54 din Legea nr. 303/2004, privind statutul magistratilor, prevede ca numirea sefului DNA este facuta de presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. In varianta actuala, legea prevede caale ministrului Justitiei, insa legea a fost modificata de Parlament, care a decis sa presedintele poate refuza o singura propunere.Noua lege este insa pe masa Curtii Constitutionale, care o va lua in discutieIn prezent, DNA este condus de Anca Jurma, care a fost numita procuror sef interimar pentru o perioada de 6 luni in data de 9 iulie, dupa revocarea Laurei Codruta Kovesi. Si in acel caz Tudorel Toader a sustinut initial ca presedintele Iohannis are dreptul de a decide daca tine cont sau nu de propunerea de revocare, insa ulterior s-a razgandit.", declara Tudorel Toader intr-o conferinta de presa la care a anuntat declansarea procedurii de revocare. Ulterior, Tudorel Toader s-a adresat Curtii Constitutionale, care l-a obligat pe presedintele Iohannis sa faca ce a dorit ministrul Justitiei, adica sa o revoce pe fosta sefa a DNA.