Tudorel Toader explica de ce l-a propus pe Felix Banila la sefia DIICOT: Alegi din ce ai!

Tudorel Toader a declarat, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Constanta, ca in momentul in care a declansat procedura de selectie pentru conducerea DIICOT a cerut sa vina toti cei care indeplinesc conditiile legale si isi doresc sefia institutiei respective."Eu am trimis scrisoarea catre procurorul general al republicii, cand am declansat procedura de selectie, rugandu-l sa anunte tot sistemul pentru cei care indeplinesc conditiile legale si vor sa fie sefi sa vina, sa am baza mare de selectie. N-au venit decat doi, cel care este inca in functie si cel pe care l-am propus.Daca nu propun pe niciunul, ar fi insemnat ca Horodniceanu nu a indeplinit conditiile pana acum", a explicat Tudorel Toader.El a adaugatca ii cunoaste foarte bine pe cei doi candidati, amandoi fiindu-i studenti la Facultatea de Drept de la Iasi, ei avand experinta in functii manageriale si fiind sefi de unitati.Intrebat de ce l-a preferat pe Oliver-Felix Banila in detrimentul lui Daniel Horodniceanu, ministrul Justitiei a spus ca in cadrul interviului l-a intrebat pe actual sef al DIICOT care este termenul de prescriptie a cauzelor si care este situatia achitarilor."De ce l-am preferat, si e prima oara cand spun, dar nu e raspunsul complet, nu sunt toate considerentele, dar, spre exemplu, la interviu l-am intrebat pe domnul Horodniceanu cum stam cu termenul rezonabil de solutionare a cauzelor? (...) Cum se explica faptul ca avem dosare la urmarire penala la DIICOT de 11 ani, neterminate? Aia e prescriptie sigura. (...) Dupa aceea, cum stam cu achitarile?Nu vreau sa va rog sa faceti exercitiul mintal, psihic, de sanatate, social, de care vreti, al celui care sta un an, doi, trei, sapte, nevinovat, iar dupa aia vine instanta sa spuna achitat, fapta nu exista sau nu intruneste elementele constitutive ale infractiunii", a sustinut ministrul Justitiei.El a precizat ca in cele din urma comisia a analizat activitatea desfasurata de cei doi candidati si a tras linie."Am luat in considerare activitatea desfasurata de unul dintre candidati, activitatea desfasurata de catre celalalt candidat, am tras linie. Comisia a fost mare, reprezentativa, formata din ministrul Justitiei si cei cinci secretari de stat. Impreuna, evaluand documentele pe care le-a depus fiecare, cu istoricul, activitatile desfasurate si interviul, am optat pentru a propune pe cel pe care l-am propus", a mai afirmat Tudorel Toader.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis luni Consiliului Superior al Magistraturii propunerea de numire a lui Oliver-Felix Banila la conducerea DIICOT , in vederea obtinerii avizului consultativ.