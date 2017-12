Tudorel Toader face un Codex Penal, ce reuneste toate Codurile Penale din UE

Ziare.

com

"Ministerul Justitiei, prin coordonare interna si contributia DIPFIE, are intr-o faza avansata elaborarea Codexului penal!5 volume a cate 1000 de pagini vor reuni toate Codurile penale din Uniunea Europeana", a scris Toader pe Facebook.Ministrul mentioneaza ca fiecare cod va fi prefatat de principalele asemanari si deosebiri prin raportare la Codul Penal roman.Codexul va fi publicat la editura C.H. Beck si va fi distribuit gratuit pentru a putea fi folosit in opera de legiferare, de documentare, precum si in studierea dreptului penal comparat, potrivit ministrului.Anuntul ministrului vine in contextul in care modificarile propuse la Codul Penal si Codul de Procedura Penala din Romania au starnit un val de reactii negative.Desi lumea se astepta ca perioada Craciunului sa fie una linistita din acest punct de vedere, lucrurile au luat o intorsatura negativa atunci cand presa a aflat ca mai multi parlamentari, printre care si Catalin Radulescu (cunoscut drept deputatul mitraliera), au depus un nou proiect controversat Introducerea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu, inchisoare la domiciliu pentru cei care primesc pedepse de pana in trei ani sau luarea de mita pentru o alta persoana care nu mai reprezinta infractiune sunt doar cateva dintre modificarile aduse de acest proiect.Citeste AICI proiectul de lege , dar si expunerea de motive Citeste si Clotilde Armand ii explica "modelul francez" lui Tudorel Toader: Niciun politician cu cazier judiciar nu poate fi ales A.D.