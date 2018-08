Tudorel Toader: Giuliani este si el un om pana la urma, din Statele Unite

Ziare.

com

Toader a spus insa ca "Giuliani este si el un om pana la urma, din SUA"."Eu nu sunt comentator. Sunt atatia care cred ca le stiu pe toate si isi dau cu parerea cu privire la toate. Giuliani este si el un om pana la urma, din Statele Unite", a afirmat ministrul Justitiei, citat de Agerpres, intrebat cum comenteaza situatia creata de declaratiile lui Giuliani.Luni dimineata, Tudorel Toader afirma ca desi nu a citit scrisoarea, e de aceeasi parere cu Giuliani "Scrisoarea nu am citit-o. Din ce mi-a comunicat colega dvs pana la urma ce face autorul? Cere sa se verifice legalitatea acestor protocoale. Ce am spus eu de atata vreme? Ca sunt nefiresti ca avem, lege, constitutie pe care sa o interpretam, pe care sa o aplicam corect. Cu privire la legalitatea protocoalelor va spuneam ca numai o instanta de judecata poata sa decida", a spus Toader. Rudolph Giuliani a recunoscut miercuri ca a fost platit pentru scrisoarea trimisa presedintelui Romaniei Klaus Iohannis, in care vorbeste despre "abuzuri" ale justitiei din tara noastra si recomanda, printre altele, o amnistie. Informatia a fost obtinuta de jurnalistii de la Politico."Giuliani, care deseori e prezentat de media drept un reprezentant al lui Trump, ne-a spus marti ca scrisoarea si-a bazat-o pe un raport al firmei de consultanta Freeh Group International Solutions pe care l-a citit", scriu cei de la Politico."Ei mi-au platit onorariul", a spus Giuliani, referindu-se la Freeh Group.Totodata, el a spus ca scrisoarea reprezinta o initiativa privata si a semnat-o ca avocat si consultant independent , iar aceasta "nu are nimic de-a face cu Guvernul SUA".Rudolph Giuliani a mai precizat ca a fost contactat de Departamentul de Stat in legatura cu scrisoarea adresata autoritatilor romane si ca a discutat cu cel putin un oficial roman, fara a-l nominaliza insa