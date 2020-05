Greu de revocat: Conditiile in care Tudorel Toader poate fi dat afara din Comisia de la Venetia. Guvernul nici nu a trimis solicitarea oficiala

Sursa: Facebook/ Reset Iasi

Toader, greu de revocat

Orban: Nu mai poate fi in Comisie

"Comisia de la Venetia nu a fost contactata de autoritatile romane in aceasta problema," se arata in raspunsul Comisiei, la intrebarea daca Guvernul Romaniei si-a exprimat in mod oficial intentia de a-l retrage pe Tudorel Toader.Cum raspunde Comisia la cea de-a doua intrebare:Comisia face trimitere la regulile interne de procedura legate de plecarea unui membru, care se intampla in urmatoarele cazuri:a), dar mandatul poate continua pana la numirea unui nou membru. Mandatul lui Tudorel Toader in cadrul Comisiei de la Venetia a fost prelungit in anul 2018, in timpul exercitarii mandatului de ministru al Justitiei.b) In ziua in care secretariatul Comisiei primestec) In ziua in care Comisia constata, la propunerea Biroului,Asadar, revocarea unuia dintre membrii Comisiei de la Venetia este dificil de realizat.Reset Iasi comenteaza ca Guvernul putea face de mai multa vreme aceasta cerere de revocare, dar PNL ar fi speculat acum momentul pentru a cere acest lucru."Daca Guvernul face aceasta solicitare, inseamna ca nu a citit Statutul Comisiei de la Venetia, care spune ca mandatul unui membru expira fie la implinirea termenului de 4 ani, fie prin demisie, fie prin votul a 2/3 dintre membri.Cel mai probabil, Ministerul Justitiei stie ca e practic imposibila retragerea lui Toader, insa vrea sa ne arate ca lucreaza," explica Reset Iasi.Premierul Ludovic Orban a afirmat, miercuri seara, ca fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader este "o rusine pentru Romania" "Tudorel Toader este o rusine pentru Romania si nu cred ca in cadrul Comisiei de la Venetia Romania mai poate fi reprezentata de un exponent al agresiunii conduse de Dragnea impotriva independentei Justitiei, impotriva drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, asa cum a fost Tudorel Toader", a declarat, miercuri seara, Ludovic Orban, citat de News.ro. El a reafirmat ca ministrul Justitiei a inceput demersurile prin care Guvernul Romaniei va solicita revocarea mandatului lui Toader in cadrul Comisiei de la Venetia dupa decizia CEDO care a dat castig de cauza Laurei Codruta Kovesi impotriva deciziei CCR."Eu nu cred ca poate un ministru al Justitiei care a demarat o procedura care a dus la o decizie care incalca Conventia Europeana a Drepturilor Omului mai are ce sa caute intr-o Comisie care stabileste standarde privitoare la drepturile omului si privitoare la democratie la nivel european", a mai spus Ludovic Orban. Ministerul Justitiei a propus Guvernului eliberarea lui Tudorel Toader din functia de membru al Comisiei de la Venetia , ca urmare a implicatiilor Deciziei CEDO in cauza Kovesi impotriva Romaniei, in ceea ce priveste credibilitatea angajamentului Guvernului Romaniei fata de independenta procurorilor si respectul regulilor de drept.I.S.