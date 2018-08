Tudorel Toader ii raspunde Augustin Lazar, dar marti

Lazar a prezentat corespondenta cu Toaser pe tema protocoalelor cu SRI

In stilul caracteristic, Toader a facut anuntul pe pegina sa de Facebook."In cursul zilei de marti, 28 august 2018, voi sustine o conferinta de presa referitoare la recentele afirmatii ale procurorului general al PICCJ! Voi anunta presa, in timp util!", a scris Toader pe Facebook.Procurorul general Augustin Lazar a prezentat, luni, intr-o declaratie de presa, corespondenta purtata intre Ministerul Public si Ministerul Justitiei pe tema protocoalelor cu SRI, afirmand ca trebuie "sa vedem care este adevarul despre aceasta manipulare penibila".Astfel, in prima adresa, in luna martie, ministrul Justitiei a cerut Ministerului Public sa ii prezinte "daca si cate protocoale au fost incheiate cu SRI, data incheierii si semnatarii si sa demarati procedura legala de desecretizare".Augustin Lazar a aratat toate documentele transmise catre ministrul Justitiei, in care il informa despre protocoalele existente, inclusiv cele cu SRI, precum si raspunsurile primite de la Tudorel Toader. Raspunsuri din care rezulta ca a luat act de adresele primite de la Ministerul Public.Asadar, spune procurorul general, ministrul Justitiei stia din luna martie de protocoalele semnate intre Ministerul Public si SRI.Declaratia procurorului general a venit dupa ce, sambata dimineata, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca declanseaza procedura de evaluare a activitatii manageriale a procurorului general, Augustin Lazar , in contextul protocoalelor incheiate cu SRI.Toader a afirmat ca a cerut desecretizarea protocolului din 2009, dar, spune el, "la MJ am primit o copie a Protocolului din 2009, mai putin ultimele doua pagini, astfel incat nu se stia cine au fost semnatarii. Ulterior am primit si ultimele doua pagini, cu mentiunea faptului ca din eroare au ajuns tot la CSM! "