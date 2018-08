Tudorel Toader il contrazice pe ministrul regional din Germania, care avertizase asupra unei proaste reforme a justitiei

Ziare.

"Fiind facuta la intrarea in Ministerul Justitiei, d eclaratia ministrului Wolf exprima gandurile acestuia. In cadrul intrevederii oficiale nu s-a discutat nimic despre: coruptie - DNA - revocare procuror-sef - respectarea standardelor Comisiei de la Venetia. Restul constituie o declaratie pentru presa!", a scris Tudorel Toader, sambata, pe Facebook.Inaintea intrevederii cu ministrul roman, Guido Wolf a declarat, vineri, ca Germania este interesata de evolutiile legislative din Romania si de mentinerea unui trend ascendent in combaterea coruptiei. El a spus ca ii va cere omologului sau roman explicatii despre conditiile in care a fost revocata fosta sefa a DNA, dar si despre ingrijorarile exprimate in spatiul public privind modificarea legilor justitiei si a codurilor penale.Conform unui comunicat al Ministerului Justitiei, "subiectele abordate in cadrul intrevederii au vizat aspecte privind pregatirea exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE in prima jumatate a anului 2019, reformele in domeniul justitiei, evolutiile legislative recente in materie penala, precum si relatiile de cooperare a Romaniei cu Germania in domeniul justitiei".