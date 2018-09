Tudorel Toader, incercari repetate de a bloca Dosarul 10 august prin intermediul Inspectiei Judiciare

Cum intervin politicienii peste procurori. Lectia PSD-ALDE

O ordonanta de urgenta care atesta politizarea Inspectiei Judiciare

O sosire la Parchetul General care ridica mai multe semne de intrebare

O cercetare disciplinara inceputa tarziu si incheiata "in timpul serviciului" procurorului Pirlog

Un procuror cercetat disciplinar pentru ca a vorbit cu jurnalistii

Audierea lui Liviu Dragnea a reprezentat pentru multi o surpriza, in contextul in care acesta a declarat in repetate randuri ca nu are nicio legatura cu evenimentele.Pe de alta parte, presedintele Camerei Deputatilor a sustinut public ca pe 10 august a avut loc o "lovitura de stat pusa la cale de presedintele Klaus Iohannis" si ca "protestele au fost finantate din strainatate".Au venit in urma unei cereri facute in baza actelor de cercetare disciplinara efectuata de Inspectia Judiciara impotriva procurorilor militari Bogdan Pirlog si Ionel Corbu."Vineri, inspectorii judiciari s-au deplasat la Sectia parchetelor militare a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) in vederea solutionarii lucrarilor de inspectie avand ca obiect activitatea sau conduita procurorilor militari care au demarat cercetarile in cauza penala vizand incidentele din 10 august 2018. Conducerea PICCJ a fost anuntata cu o zi inainte cu privire la aceasta deplasare si nu a formulat nicio obiectie", se arata intr-un comunicat dat publicitatii de catre Inspectia Judiciara , luni 17 septembrie.Lucian Netejoru, seful Inspectiei Judiciare, ar fi putut afla deja de joi de la Liviu Dragnea despre faptul ca acesta e chemat la audieri a doua zi, fiind citat conform legii, si imediat inspectorii sa anunte Parchetul General ca a doua zi se vor prezenta si ei acolo, asa cum sustin reprezentantii acestei institutii in comunicatul de presa.Numai si pentru acest paragraf din comunicatul oficial al Inspectiei Judiciare, Comisia Europeana ar trebui sa amane pe termen nedeterminat ridicarea MCV pentru Romania, atata timp cat inspectorii subordonati ministrului Justitiei (o functie politica) anunta ca au "lucrari de inspectie avand ca obiect activitatea sau conduita" unor procurori care lucreaza la un caz. Din textul comunicatului, conducerea Inspectiei Judiciare admite ca intervine asupra unei anchete in curs.Inspectia Judiciara se afla in subordinea Ministerului de Justitie condus de Tudorel Toader.Cea mai vizibila actiune politica a ministrului Justitiei in raport cu aceasta institutie a fost cea de prelungire a mandatului expirat al sefului Inspectiei Judiciare Lucian Netejoru printr-o ordonanta de urgenta despre care mai multi juristi s-au exprimat ca este ilegala."O interventie legislativa printr-o ordonanta de urgenta a Guvernului are ca efect nu acoperirea unei pretinse lacune, cum se arata in preambulul ordonantei, ci amputarea unei atributii a Consiliului Superior al Magistraturii, in virtutea rolului sau constitutional de garant al independentei Justitiei, ceea ce ar putea contraveni literei si spiritului legii, dar si Constitutiei Romaniei", se arata intr-un comunicat al Asociatiei Forumul Judecatorilor din Romania. "Nu stiu daca venirea lor de vineri a avut sau nu un scop de intimidare, dar, in mod sigur, nu a avut niciun efect asupra procurorilor care lucreaza la caz", a declarat pentru Ziare.com o persoana apropiata de ancheta aflata in desfasurare si care a dorit sa-si pastreze anonimatul.Aceeasi sursa a anuntat ca reprezentantii Inspectiei Judiciare au primit documentele solicitate si nu au putut sa vada Dosarul 10 august "in ansamblu". "Ancheta nu a fost blocata, insa, in continuare, nu a fost declasificat niciun document. Se fac audieri si cred ca s-a reusit identificarea mai multor autori", a declarat aceeasi sursa pentruDescinderea Inspectiei Judiciare de vineri, cu cateva ore inainte de audierea lui Liviu Dragnea, a ingrijorat opinia publica, mai multe reactii vorbeau despre o incercare de intimidare a procurorilor de catre reprezentantii Guvernului Dancila.Faptul ca Inspectia Judiciara a deschis cercetari disciplinare asupra procurorilor Pirlog si Corbu avand o motivatie subtire arata ca Liviu Dragnea si-a dorit o cale de acces la acest dosar care-l nelinisteste peste masura, daca e sa ne luam dupa reactia pe care a avut-o la iesirea de la audieri.Bogdan Pirlog este procurorul militar care a fost de serviciu in ziua de 10 august. De fapt, a fost de serviciu in saptamana 6-12 august."La Parchetul Militar Bucuresti, procurorii fac de serviciu cate o saptamana pentru ca sunt putini si atunci prefera acest sistem de rotatie", a declarat o sursa pentru Ziare.com.Acesta a fost cercetat de Inspectia Judiciara pentru un articol scris in ianuarie 2018 si publicat pe site-ul de specialitate Juridice.ro, in care critica modificarile aduse Legilor Justitiei de catre Comisia Iordache.Interesant e faptul ca Inspectia Judiciara anunta opinia publica de deschiderea unei actiuni disciplinare impotriva procurorului Bogdan Catalin Pirlog abia in data de 27 august, in baza unei anchete incepute in data de 8 mai si, atentie,, exact in saptamana cu mitingul in care domnul Pirlog era "procuror militar de serviciu"."A denigrat, in mod deliberat, pe de-o parte, membrii Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii apreciind ca aceasta estesi, si inspectorii Inspectiei Judiciare, pe care i-a calificat drept", scriu inspectorii in raportul citat de Mediafax , cerand sanctionarea unui magistrat pentru ca "spune adevarul".In cazul prim-procurorului Parchetului Militar Bucuresti Ionel Corbu, inspectorii condusi de Lucian Netejoru au fost mult mai rapizi.In data de 15 august, la cinci zile dupa reprimarea violenta de catre fortele de ordine a manifestatiei din Piata Victoriei, prim-procurorul Corbu, intr-o declaratie de presa, facea o remarca generala ca: "sub nicio forma actele de agresiune exacerbate nu se justifica", referindu-se la ce s-a intamplat in Piata Victoriei.La cateva ore dupa aceasta intrebare retorica, Inspectia Judiciara se autosesizeaza in cazul procurorului Ionel Corbu pentru declaratia facuta reprezentantilor presei.In ambele cazuri se observa ca inceperea procedurilor de cercetare disciplinara si sanctionare a celor doi magistrati au o legatura directa cu reprezentantii puterii politice.Liviu Dragnea e vizibil deranjat de ancheta reprimarii manifestatiei din 10 august. Aflarea adevarului despre evenimentele din Piata Victoriei este ingreunata vizibil de presiunea politica exercitata asupra procurorilor.