Tudorel Toader insista pe tema abuzului in serviciu: E normal sa primim "lectii" chiar si acolo unde nu e cazul?

La cateva ore dupa ce a contrazis ambasada Germaniei, pe tema abuzului in serviciu , si la putin timp dupa ce procurorul DNA Alexandra Lancranjan a transmis ca in Codul Penal german se reglementeaza clar pedeapsa pentru aceasta infractiune , Toader a revenit cu mai multe precizari."completare:cine vrea si poate, lesne intelege diferentele dintre elementele constitutive ale infractiunilor din art.266 C penal german si art.297 C penal roman! In acest sens, in scurt timp, va fi disponibil 'Codexul penal european', in curs de aparitie la editura C H Beek! ", a scris pe Facebook Tudorel Toader Mesajul sau este un raspuns pentru Lancranjan, care a scris despre faptul ca "in Germania sunt foarte multe articole in codul penal care reglementeaza actiuni specifice ale functionarilor publici fara a le denumi abuz in serviciu", facand astfel referire la articolul 266 din Codul Penal german, care "reglementeaza o infractiune privitoare la atributiile de serviciu"."Sunt multe de facut/indreptat! Din pacate sunt multi care se cred cunoscatori in toate", este unul dintre comentariile facute de Toader, care raspunde unui utilizator.De asemenea, la postarea in care contrazice ambasada germana, Toader comenteaza, intr-un schimb de replici, ca mesajul sau este "o replica" la "dansilor"."Credeti ca este normal sa primim 'lectii' chiar si acolo unde nu este cazul? Va voi trimite un exemplar din Codexul penal european sa vedeti diferentele de reglementare! ", mai raspunde ministrul Justitiei unui comentariu.Amintim ca, sambata, Toader a contrazis ambasada Germaniei la Bucuresti, care a informat in mod expres, joi, ca abuzul in serviciu se pedepseste cu ani grei de inchisoare in aceasta tara. "Abuzul in serviciu nu este incriminat in mod distinct in Codul penal din Germania!", sustine insa ministrul Justitiei.Joi, ambasada Germaniei la Bucuresti a informat ca abuzul in serviciu este pedepsit drastic in Germania, iar pedepsele pleaca de la simple amenzi pana la ani grei de inchisoare Precizarea a venit in contextul in care Comisia Iordache, care a dezincriminat aproape in totalitate abuzul in serviciu in Romania, ministrul Justitiei, precum si premierul Viorica Dancila au declarat recent ca in majoritatea statelor europene, inclusiv in Germania, aceasta infractiune nu este pedepsita de lege. Cele mai recente declaratii in acest sens sunt ale premierului Dancila, care sustine ca le-a explicat oficialilor de la Bruxelles, Jean-Claude Junker si Frans Timmermans, ca doar in 7 tari UE mai este incriminat abuzul in serviciu, deci Romania a facut un lucru bun cand aproape ca l-a scos din Codul Penal.