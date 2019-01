Tudorel Toader isi anunta urmatorul pas pentru revocarea lui Augustin Lazar

Ziare.

Tudorel Toader a declarat, luni seara, ca va sesiza CCR, "cel mai probabil", dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu il va revoca pe procurorul general, Augustin Lazar.Ministrul Justitiei a tinut sa adauge ca are motive mult mai puternice pentru revocarea lui Lazar, decat in cazul revocarii Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA."Dupa mine important este ca suntem in situatia de a cunoaste adevarul. Eu nu cred ca cineva se mai indoieste de faptul ca trebuie luate masuri radicale. Stiu ca presedintele se declara multumit de procurorul general. Niciunul dintre noi nu stie caror fapte se datoreaza multumirea presedintelui. Eu cred ca in cazul lui Lazar motivele revocarii sunt mai puternice decat in cazul lui Kovesi.Am facut apel la presedinte sa reciteasca decizia CCR. Eu cred ca in masura in care se va decide, vom sesiza CCR din nou, pentru ca astfel de abuzuri nu pot fi lasate sa continue. Cel mai probabil vom face apel din nou la decizia Curtii Constitutionale, care o sa ne spuna, sper eu, cred eu, aceeasi dezlegare, solutie. Ba dimpotriva o sa ne spuna: Cum de nu ati inteles ca am dat deja o decizie referitoare la Kovesi", a declarat ministrul Justitiei, la Antena 3.Tudorel Toader a mai spus ca decizia privind sesizarea CCR vine deoarece "nu putem sta dupa presedinte sa vedem daca a avut timp sa citeasca, sa inteleaga, pentru ca pana la urma statul de drept nu este la mana cuiva".Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, vineri, ca nu il va revoca pe procurorul general Augustin Lazar , spunand ca ministrul Tudorel Toader nu a avut o treaba mai buna de facut si a trimis din nou aceleasi documente prin care cere revocarea.