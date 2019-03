Tudorel Toader isi asuma responsabilitatea pentru modificarile la Legile Justitiei. Doar pe jumatate

Ziare.

Nici in privinta Sectiei speciale de anchetare a magistratilor, ministrul nu se simte responsabil cu totul: aceasta a fost opera Parlamentului si ca a fost declarata constitutionala."Imi asum ceea ce am facut eu. Vreau sa va spun asa, si anume data de 25 octombrie 2017. M-am prezentat la Comisia speciala, timp de 50 de minute am prezentat un proiect de lege pentru modificarea celor 3 legi ale justitiei (...) si un draft pe 18 pagini pentru solicitarea Comisiei de la Venetia. Le-am lasat la solicitarea comisiei (...), dupa o saptamana au aparut trei proiecte de lege si mai departe opera de legiferare nu a fost a Ministerului Justitiei, ci a Parlamentului", a declarat Tudorel Toader.Toader a mai sustinut ca recidiva detinutilor a scazut in ultimii zece ani, iar, datorita legii recursului compensatoriu adoptate de Parlament, nu mai este o problema nici cu numarul functionarilor din penitenciare, care in curand vor ajunge unul la unul cu detinutii.El a precizat, de asemenea, ca Guvernul a trimis doua proiecte de lege pentru modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala."Cele doua proiecte au venit la dumneavoastra in Parlament si mai departe a fost continuata opera de legiferare", a mai spus Toader."Prin urmare, ma bucur daca retineti ca n-am negat nimic din ceea ce fac eu, dar daca sunteti de acord sa nu preiau eu ceea ce n-am facut eu, ca sa nu zic ceea ce fac altii", a subliniat ministrul Justitiei.In ceea ce priveste MCV, Toader a spus: "Va rog sa prezumati ca o recomandare este o recomandare". El a mai spus ca cei cativa experti ai Comisiei Europene care redacteaza rapoartele nu au putere de supralegiferare in tara.Referitor la Sectia speciala de anchetare a magistratilor, ministrul Justitiei a subliniat ca infiintarea acesteia este "opera legiuitorului" si ca a fost declarata constitutionala."Ordonanta s-a dat pentru operationalizare, nu pentru infiintare si e in control de constitutionalitate si vom da curs solutiilor legale aprobate de CCR", a mai spus Tudorel Toader.Ministrul Justitiei a mai declarat ca a solicitat, marti, Administratiei Nationale a Penitenciarelor situatia privind recidiva detinutilor."Astazi am solicitat de la Administratia Nationala a Penitenciarelor situatia privind recidiva. In 2008 ponderea populatiei in penitenciare in stare de recidiva era de 46,3%, in 2014 era de 43%, in 2016 - 38,2%, in 2017 - 38,3%, 2018 - 38,4%. Nu sunt date de mine, sunt primite de la Administratia Nationala a Penitenciarelor si va asigur ca in cursul zilei de maine vi le voi trimite in scris, oficial, cu stampila si semnatura, spre a va convinge, eventual", a declarat Tudorel Toader.El a mentionat ca in prezent exista aproape 20.000 de detinuti si 13.400 de functionari publici cu statut special."In conditiile in care ati adoptat legea recursului compensatoriu, in conditiile in care a scazut numarul populatiei penitenciare, problema deficitului de personal tinde sa fie ca si rezolvata. Comparati dumneavoastra va rog intre 20.000 de detinuti si 13.400 de functionari, daca continuam acest trend va un fi unu la unu", a afirmat ministrul.