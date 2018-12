Tudorel Toader, la Bruxelles: Gratierea nu e un act de clementa pe care si-l doresc doar unii

Ziare.

"Acum, sa va dau un raspuns pe care chiar as vrea sa-l luati doar in limita raspunsului.", a afirmat Tudorel Toader, marti, la Bruxelles.Ministrul Justitiei a explicat si la ce ar folosi un astefel de act legislativ:"Intrebati oficial si neoficial, nu intre justitiabili, care va vor spune asa ceva, chiar si intre magistrati, pentru ca lucrurile, repet, incep sa intre in matca lor constitutionala si, pana la urma asta e obiectivul pe care eu mi l-am propus.Pai, din faptul ca avem de ordinul sutelor de achitati si, ceea ce este bine, daca sunt nevinovati, ceea ce este rau daca au fost trimisi in judecata, urmariti penal, eventual arestati si tinuti in puscarie. Eu nu vreau sa scape cel vinovat, dar nu vreau sa fie tras la raspundere cel care nu este vinovat. Deci, sa nu scape cel vinovat si sa nu fie tras la raspundere cel nevinovat", a mai spus Tudorel Toader.Ministrul Justitiei participa alaturi de premierul Viorica Dancila si alti ministri la o intalnire cu europarlamentari PSD si ALDE la sediul Reprezentantei Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa UE, inainte de reuniunea de miercuri a Guvernului Romaniei si a Comisiei Europene.Presedintele Klaus Iohannis a avertizat ca o eventuala ordonanta de urgenta a Guvernului privind amnistia si gratierea ar declansa "o criza politica fara precedent" si a facut apel la politicienii din PSD ca sa impiedice adoptarea unui astfel de demers.Premierul Viorica Dancila a declarat, imediat, ca nu exista niciun proiect de amnistie si gratiere pe masa Guvernului si "vom avea Sarbatori linistite", intrebata fiind pe aceasta tema de jurnalistii aflati la receptia de Ziua Nationala de la Cotroceni.