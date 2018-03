Ministrul Toader le raspunde grefierilor nemultumiti ca nu au fost consultati: Au fost patru intalniri in 2017

Ziare.

Postarea lui Tudorel Toader incepe cu o intrebare: "Au fost consultati grefierii cu privire la elaborarea Statutului acestora, precum si cu privire la salarizarea unitara?".Si tot ministrul raspunde, enumerand cele patru intalniri care au avut loc, cu reprezentanti ai grefierilor.Prima intalnire ar fi avut loc in data de 26 aprilie, scrie pe contul de Facebook ministrul Justitiei, intre secretarul de stat Marieta Safta si reprezentanti ai Federatiei Nationale Sindicale "Projust".Pe 12 septembrie 2017, la sediul Curtii de Apel Bucuresti, a avut loc a doua intrevedere, de asta-data intre ministrul Justitiei si reprezentantii Federatiei Nationale Sindicale Justitia, afiliata Confederatiei Sindicale Nationale Meridian.La intalnire au participat angajati ai instantelor de judecata, dintre care: prim-grefieri, presedinti si manageri economici ai Curtilor de Apel, grefieri arhivari si registratori.A treia intalnire, spune ministrul Justitiei, a avut loc in 27 septembrie 2017, intre ministrul Tudorel Toader, secretarul de stat Marieta Safta si reprezentantii Federatiei Nationale Sindicale, organizatie sindicala ce reprezinta mai mult de 50% din personalul de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea.In cadrul acelei intrevederi s-au discutat problemele referitoare la deficitul de personal, volumul mare de munca, plata orelor suplimentare, precum si varsta de pensionare, spune ministrul.Pe 14 noiembrie 2017, ministrul Justitiei s-a intalnit cu reprezentantii grefierilor. "Au fost discutate aspecte legate de statutul grefierilor, salarizarea unitara si deficitul de personal", se mai mentioneaza in postare.Precizarile au fost facute in contextul in care grefierii au anuntat proteste, fiind nemultumiti de faptul ca nu ar fi fost consultati cu privire la elaborarea Statutului acestora, precum si la salarizarea unitara.Marti, grefierii s-au plans de faptul ca nu au fost consultati pe tema statutului grefierului, asa cum ministrul a anuntat intr-o declaratie de presa de luni."Nu am fost consultati cu privire la elaborarea unui nou statut al personalului auxiliar si conex, demers absolut necesar intr-un stat de drept si democratic", se arata intr-un comunicat remis marti Ziare.com.