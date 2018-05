Cum le raspunde Tudorel Toader procurorilor care au cerut suspendarea deciziilor CCR pe Legile Justitiei pana la avizul Comisiei de la Venetia

Ziare.

Tudorel Toader spune, intre altele, ca nu poate fi sesizata Comisia de la Venetia asupra legislatiei penale, "in lipsa dezbaterilor, a discutarii propunerilor legislative, asadar in lipsa unor proiecte" si le transmite magistratilor brasoveni ca cunoasterea legii constituie premiza necesara pentru corecta interpretare si aplicare a acesteia. "Chiar si procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov trebuie sa cunoasca si sa respecte legea", spune Toader.Intr-un mesaj postat sambata dimineata pe Facebook ministrul Justitiei raspunde punctual, invocand diverse articole de lege, solicitarilor formulate de procurorii brasoveni la finalul Adunarii Generale a procurorilor Parchetului Judecatoriei Brasov.Cu privire la cererea procurorilor brasoveni de "suspendare a oricaror altor decizii din partea Curtii Constitutionale a Romaniei sau din partea celorlalti factori implicati in procesul legislativ cu privire la legile justitiei pana la emiterea avizului Comisiei de la Venetia, organism consultativ al Consiliului Europei", ministrul Justitiei invoca articolul 147, alin 4 din Constitutie, care prevede ca deciziile CCR se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si ca, de la data publicarii, acestea sunt obligatorii. Ca urmare, suspendarea deciziilor Curtii Constitutionale nu este permisa de actualul cadru constitutional.Referindu-se la invocarea de catre magistratii brasoveni a prioritatii dreptului Uniunii Europene, cu referire la cauzele Costa c. Enel (C-6/64), Kreil (C-285/98) si Simmenthal (C-106/77), pentru a justifica cererea de "suspendare" a deciziilor Curtii Constitutionale si ale altor autoritati pana la emiterea avizului Comisiei de la Venetia, Tudorel Toader sustine ca aceste cauze si principii nu au legatura cu avizul Comisiei de la Venetia pentru ca aceasta Comisie nu este o structura a Uniunii Europene, ci este un organism consultativ al Consiliului Europei, organizatie diferita, distincta, de Uniunea Europeana.In ceea ce priveste invocarea art.11 si art.20 din Constitutia Romaniei ca temei pentru a sustine ca "recomandarile GRECO sunt obligatorii pentru legiuitorul roman" si ca acestea se aplica in mod prioritar fata de legile interne , ministrul Justitiei spune ca articolul 20 din Constitutie priveste tratatele internationale in materia drepturilor omului si stabileste prioritatea acestora in caz de neconcordanta cu legile interne, cu exceptia in care acestea contin dispozitii mai favorabile, iar recomandarile Greco nu sunt tratate internationale privitoare la drepturile fundamentale.Legat de o alta cerinta a procurorilor brasoveni - sesizarea Comisiei de la Venetia cu privire la proiectele de modificare a legislatiei penale si suspendarea oricaror dezbateri pana la emiterea avizului consultativ de catre Comisia de la Venetia - ministrul Tudorel Toader spune: "In lipsa dezbaterilor, a discutarii propunerilor legislative, asadar in lipsa unor "proiecte", cu ce anume sa fie sesizata Comisia de la Venetia si ce sa i se solicite?".Ministrul Justitiei se refera si la "indignarea" exprimata de procurorii din Brasov "fata de recentele propuneri legislative care plaseaza magistratul roman pe acelasi picior de egalitate cu membrii clanurilor interlope", prin faptul ca se reglementeaza raspunderea acestora, si le transmite ca, "potrivit Constitutiei, nimeni nu este mai presus de lege"."Cunoasterea legii constituie premiza necesara pentru corecta interpretare si aplicare a acesteia", isi incheie ministrul Justitiei mesajul intitulat "Chiar si procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov trebuie sa cunoasca si sa respecte legea!".Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov cer suspendarea oricaror decizii din partea CCR sau din partea celorlalti factori implicati in procesul legislativ cu privire la legile justitiei pana la emiterea avizului Comisiei de la Venetia si respectarea intocmai a recomandarilor GRECO, ei spunand ca tratatele internationale la care Romania este parte sunt obligatorii si se aplica cu prioritate, in fata normelor legale interne, astfel ca si recomandarilre GRECO sunt obligatorii pentru legiuitorul roman."In unanimitate, Adunarea Generala a Procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov a formulat urmatoarele consideratii si solicitari: suspendarea oricaror altor decizii din partea Curtii Constitutionale a Romaniei sau din partea celorlalti factori implicati in procesul legislativ cu privire la legile justitiei pana la emiterea avizului Comisiei de la Venetia, organism consultativ al Consiliului Europei, dreptul UE aplicandu-se cu prioritate in fata dreptului national, chiar si in fata Constitutiei; respectarea intocmai a recomandarilor emise de GRECO cu privire la legile justitiei. In conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei, Tratatele internationale la care Romania este parte sunt obligatorii si se aplica cu prioritate, in fata normelor legale interne, astfel ca, implicit si recomandarilre GRECO sunt obligatorii pentru legiuitorul roman", se arata intr-un comunicat transmis vineri de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Brasov, la finalul Adunarii Generale a procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov.Procurorii brasoveni cer si sesizarea Comisiei de la Venetia cu privire la proiectele de modificare a Codurilor penale si suspendarea oricaror dezbateri pana la emiterea avizului consultativ de catre Comisie.Procurorii din Brasov mai spun ca dupa emiterea avizului de catre Comisia de la Venetia atat cu privire la legile justitiei, cat si la modificarile Codurilor penale sa aiba loc o consultare reala a magistratilor prin Adunarile Generale cu privire la modificarile legislative propuse, iar dezbaterile sa aiba un caracter efectiv, in care fiecare text legal sa fie discutat, analizat pe larg, nu in bloc, "experienta anterioara a procedurilor legislative privind legile justitiei care au fost constatate neconstitutionale de doua ori fiind edificatoare cu privire la efectele negative pe care le are adoptarea unor texte legale in graba si cu nesocotirea opiniei specialistilor in drept si a practicienilor".De asemenea, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov mai cer sa fie luate in considerare avizele negative emise pana acum de Consiliul Superior al magistraturii."Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov se delimiteaza de Asociatia Magistratilor din Romania ( AMR ) si Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR), ideile exprimate de persoane din conducerea acestor asociatii reprezentand opinii personale, nicidecum opinia majoritara a corpului magistratilor. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov sustin demersurile intreprinse de Asociatia Procurorilor din Romania si de Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania, intrucat acestea converg cu opiniile si punctele de vedere ale procurorilor din aceasta unitate de parchet", mai spun procurorii brasoveni in comunicatul citat.Ei comenteaza si declaratiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind existenta represiunii nedrepte in cazurile in care a fost luata masura arestarii preventive, dar ulterior a fost dispusa solutia achitarii, in contextul anuntului privind intentia de a dispune intocmirea unei evidente a cazurilor de acest gen, cu nominalizarea procurorilor care au facut ancheta "Consideratiile facute de ministrul Justitiei in spatiul public sunt inacceptabile intr-un stat de drept, solicitarea unor liste de magistrati considerati de ministru abuzivi doar pentru ca unele dosare s-au soldat cu o solutie de achitare (solutie absolut normala intr-un sistem de drept democratic, indicele achitarilor in UE fiind de 25%, cu mult peste procentajul din Romania), reprezentand o grava ingerinta in actul de justitie , amintind mai degraba de notiunea de << sondergericht >> decat de un stat european, in care domnia dreptului este unul din principiile fundamentale ale functionarii societatii. Prin urmare, solicitam CSM analizarea de urgenta a conduitei publice a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in conformitate cu atributia constitutionala a Consiliului de garant al independentei sistemului judiciar si luarea masurilor legale in consecinta", afirma procurorii brasoveni.Totodata, propunerii brasoveni se declara idignati de propunerile legislative care plaseaza magistratul pe picior de egalitate cu membrii clanurilor interlope, pornind de la prezumtia absoluta ca toti magistratii comit abuzuri, precum si fata de numeroasele texte legislative care se propun a fi introduse si care reglementeaza o serie de infractiuni noi destinate exclusiv magistratilor, in conditiile in care Codul Penal contine deja o serie de infractiuni care sa poata fi retinute in cazul incalcarii legii de catre magistrati.