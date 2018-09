Tudorel Toader o propune pe Adina Florea la sefia DNA: Sunt onorata si emotionata. Trebuie sa imi revin

"Sunt onorata"

Timp de mai multi ani, Adina Florea a condus Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, ulterior ocupand si functia de procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta.Intr-o interventie telefonica la Digi 24, Florea a arata ca principalele obiective si masuri pentru DNA sunt cele din cuprinsul proiectului.Procuroarea a declarat ca in acest moment este nevoie de o reforma a DNA, raspunzand unei intrebari. "Despre o reforma, despre o evaluare a activitatii si despre multe alte chestiuni care trebuie analizate, da, sigur. Am scris in cuprinsul proiectului", arata Adina Florea.Ea s-a aratat increzatoare ca va trece cu vine interviul din cadrul CSM, care trebuie sa dea un aviz ocnultativ in acest caz. "Este vorba de un interviu, televizat in direct, o sa aveti acces la acet interviu. Sper sa obtin increderea colegilor mei. Am incredere ca voi obtine avizul colegilor mei, membri ai Sectiei pentru procurori din CSM", a afirmat Florea.Intrebata despre un dosar aflat in faza de ancheta la DNA, in care ar aparea numele sau, Florea a declarat ca nu stie sa fi aparut numele sau in vreo anceta. "Nu exclud posibilitatea de a fi existat un dosar in care sa fie inceputa up in rem", arata aceasta.Mass-media a publicat infomatia potrivit careia vorba de o plangere facuta de un polistit din Tulcea impotriva procurorilor Adina Florea si Andrei Bodean- procuror la DNA Constanta.Contactata de Mediafax, Adina Florea a declarat ca este onorata si emotionata ca a fost aleasa."Sunt onorata si emotionata. Trebuie sa imi revin, pentru ca am avut emotii mari, aproape ca nu imi gasesc cuvintele. Sper ca Sectia pentru Procurori sa aiba incredere in alegerea facuta de domnul ministru", a spus Adina Florea.Intrebata ce planuri de viitor are, procurorul a raspuns ca este prea devreme acum pentru a le detalia."E atat de repede acum sa va spun ceva despre planuri. Inteleg ca proiectele s-au publicat, mai multe nu as putea sa va spun acum. Sunt foarte emotionata", a mai spus procurorul Florea.Propunerea lui Tudorel Toader urmeaza sa fie trimisa la CSM, care va da un aviz consulativ. Decizia de numire a procurorului sef DNA o va lua presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.Tudorel Toader atragea atentia aseara, intr-o postare pe Facebook, ca avizul CSM este consultativ."La orele 13:00, propunerea pentru procuror-sef DNA va fi anuntata pe www.just.ro, si transmisa sectiei pentru procurori din CSM, pentru avizul CONSULTATIV!", scria Toader, punanand accentul pe consultativ.Interviurile sustinute de cei sase candidati pentru postul de procuror-sef al DNA s-au desfasurat luni si marti la Ministerul Justitiei, in fiecare zi fiind programati cate concurenti.Luni, au sustinut interviul cu Tudorel Toader primii trei candidati declarati admisi - Sorin Armeanu, Andrei Bodean si Adina Florea, iar marti au fost programatiprocurorii Nicolae Lupulescu, Gabriela Scutea si Paula Tanase.