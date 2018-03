Tudorel Toader, Pristanda de la Justitie. Abuzul unei vedete provinciale

Ziare.

com

Unul dintre motivele indicate de dl Toader in propunerea de revocare a dnei Kovesi este incalcarea Constitutiei care ar fi generat trei conflicte de natura constitutionala intr-un an. A scris asta in propunere, a spus asta la CSM Doar ca dl Toader aduna conflictele precum aduna Pristanda steagurile. Pentru ca al treilea conflict la care se refera ministrul, acela pentru dovedirea caruia a pledat personal in fata CCR Dl Toader aduna totusi acest caz la conflicte si il foloseste impotriva dnei Kovesi, invocand niste considerente din motivarea deciziei CCR care insa, nici legal, nici constitutional si nici macar logic nu pot contrazice dispozitivul care zice: respins, nu e conflict, nu a fost incalcata Constitutia.Ce ar zice dl Toader daca un procuror ar numi achitarea condamnare, iar pe achitat l-ar numi condamnat pentru ca niste fraze din motivarea achitarii ii suna lui bine? I-ar cere revocarea, asta ar zice, pun pariu.Si in timp ce dl ministru reinventeaza deciziile CCR si rosteste extatic "autoritate asupra procurorilor", justitia pe care o pastoreste se naruieste. La propriu.Stie dl Toader care este prima obligatie pe care o are ministrul Justitiei ? Sa haituiasca procurorii? Nu. Sa boceasca de mila infractorilor? Nu. Sa socializeze periodic cu Gadea si numai cu Gadea? Nu. Prima obligatie a ministrului este sa asigure din punct de vedere logistic o functionare cat mai buna a sistemului judiciar.Si daca dl Toader s-ar fi dus la bilantul ministerului Public, adica daca n-ar fi avut tafne de vedeta, ci smerenie de demnitar public, ar fi aflat de la presedintele ICCJ adevaruri tulburatoare despre conditiile in care functioneaza cea mai inalta instanta a tarii. Adica ar fi aflat cum isi face el insusi datoria., a spus presedintele ICCJ, Cristina Tarcea.Si asta se intampla la nivelul instantei supreme. Daca vom cobori spre instantele inferioare, pana la judecatorii, vom descoperi peisaje apocaliptice. Adica acelea prezentate de Forumul judecatorilor intr-un set de fotografii care arata ca magistratii romani lucreaza in conditii mai proaste decat in Africa.Probabil ca dl Toader nu le-a vazut pentru ca nu i le-a trimis UNJR de pe computerele PSD Daca le vedea observa probabil ca multi dintre magistrati sunt obligati sa lucreze in birouri supraaglomerate unde spatiul lor e mai mic decat cel de care beneficiaza unii detinuti de a caror soarta dl Toader este cu mult mai preocupat.Ce a facut dl Toader de cand este ministru pentru a corecta situatia dezastruoasa in care functioneaza cele mai multe dintre instantele si parchetele din Romania? S-a dus in Japonia sa studieze cum sa faca Justice District care nici macar in faza de proiect inchegat nu e.Altceva nu stim, pentru ca dl ministru nu raspunde decat la intrebarile care ii convin si care trebuie sa fie despre lupta lui neinfricata cu abuzurile.DarVad ca dl Toader este extrem de preocupat de raspunderea magistratilor, dar constat ca nu-l preocupa deloc o prevedere din noile legi ale justitiei care urmeaza sa destabilizeze sistemul judiciar, aceea care permite pensionarea dupa 20 de ani vechime, indiferent de limita de varsta.Acel domn Toader care voia sa nu mai primeasca in Institutul National al Magistraturii juristi sub 30 de ani, adica sa blocheze o vreme intrarile intr-un sistem care va fi lovit de un tsunami al pensionarilor. Tudorel Toader e profesor, se da profesionist si cumva tehnocrat. La cum se comporta insa cu sistemul judiciar este probabil cel mai politruc dintre politrucii care au trecut vreodata pragul vreunui minister din Romania. Obsedat pana la narcisism de propria persoana si valoare, a alunecat intr-un vedetism provincial. Superficial si fara viziune, abuziv prin neglijenta de stat, va lasa in urma lui un dezastru probabil fara precedent.