Tudorel Toader, scrisoare pentru Financial Times: Nu am nimic personal cu Kovesi, dar nu trebuie sa fie numita procuror-sef european!

"Nu am nimic personal impotriva Laurei Codruta Kovesi, unul dintre cei trei candidati pentru functia de procuror-sef al noii institutii a Procurorului European. Dar din toate dovezile pe care le-am vazut - de la judecatori, procurori si alte surse credibile - ea nu ar trebui sa fie numita in aceasta pozitie extrem de importanta", a scris ministrul Justitiei in scrisoarea trimisa Financial Times."Doamna Kovesi nu a fost demisa anul trecut pentru ca institutia pe care o conducea, DNA, viza politicieni corupti. Ea a fost demisa pentru ca DNA incalca legea. Curtea Constitutionala a spus acest lucru. Strategia de investigare a doamnei Kovesi se baza pe constrangere", mai sustine Toader.Acesta a spus ca, dupa plecarea lui Kovesi de la DNA, a descoperit ca, pe parcursul a patru ani in timp ce aceasta era in functie, s-au inceput investigatii impotriva a 3.420 de judecatori si procurori - peste jumatate din magistratura. El a precizat ca aceste dosare au ramas deschise si nu au fost niciodata judecate.El adauga ca noua sectie infiintata pentru investigarea magistratilor, care este independenta de DNA, a raportat ca a preluat 1.422 de dosare."Aproximativ 70% au fost initiate pe plan intern - nu ca urmare a unei plangeri externe. Majoritatea dosarelor au ramas deschise dupa cel putin doi ani si, conform raportului, au fost initiate ca raspuns la deciziile judecatoresti care s-au opus vointei DNA. Dana Garbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, a numit raportul 'socant'", explica Toader in scrisoare.Aceasta statistica sustinuta de Toader in FT este contrazisa de datele furnizate de CSM. Dosarele deschise magistratilor din oficiu de unitatile de parchet reprezinta doar 2% din total, nicidecum 70%. Citeste toate cifrele care demonteza acuzatiile Toader mai sustine in aceeasi scrisoare ca, uneori, se recurgea la inculpari fata de unii judecatori sau procurori pentru ca acestia sa poata fi suspendati si eliminati din cazurile in care DNA avea un interes."Judecatorii care au revizuit dosarele preluate de DNA au gasit, de asemenea, modificari ale transcrierilor convorbirilor telefonice, dovezi false, denunturi false ale martorilor si dovezi in favoarea inculpatilor retinute in mod deliberat.Aceasta nu este justitie. Parchetul European trebuie sa ii urmareasca in mod agresiv pe infractori, dar nu prin sacrificarea respectarii drepturilor omului si a procesului echitabil", a incheiat Tudorel Toader scrisoarea aparuta sub numele de "'Coercitia' in campania anticoruptie din Romania".Ministrul a explicat, ulterior publicarii scrisorii, ca documentul a fost trimis FT in numele Guvernului Dancila.", a precizat Tudorel Toader pentru HotNews.ro.Scrisoarea este publicata in aceeasi zi in care Kovesi a fost citata la Sectia de investigare a magistratilor , ca sa fie audiata in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa.Tot joi, Conferinta Presedintilor va decide pasii de urmat in aceasta procedura, inaintea negocierilor cu Consiliul UE. Pe 28 februarie, Financial Times a publicat un material intitulat " Femeia potrivita pentru a fi procuror-sef european ", un articol asumat de boerdul editorial al FT in care o sustine pe fosta sefa DNA pentru aceasta functie.