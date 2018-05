Tudorel Toader se apara in plenul Senatului: Raportul GRECO e facultativ, nu poate sa treaca peste decizia CCR UPDATE

Update

Ce spune raportul GRECO

"As incepe cu un indemn:, respectand standardele constitutionale, respectand standardele europene", si-a inceput Toader discursul, raspunzand astfel primei interpelari, venite din partea senatoarei PNL Mai mult, ministrul a lasat sa se inteleaga ca raportul international ar fi putut fi influentat de contributii din spatiul national, aruncand astfel un dubiu asupra independentei GRECO."Exprim speranta ca Raportul GRECO este opera exclusiva a expertilor GRECO, fara eventuale constributii venite din spatiul national. Eu personal am stat de vorba cu expertii GRECO, nu mi-au creat convingerea ca profesional se ridica la continutul intregului raport", a continuat Tudorel Toader.Ministrul Justitiei a adus in apararea punctului sau de vedere pozitiile Curtii Constitutionale, un organism care, fiind national, e superior GRECO, al carui punct de vedere ramane unul facultativ."Aceste preocupari din raportul GRECO se suprapun peste ceea ce CCR a stabilit. CCR a stabilit ca infiintarea Sectiei Speciale este in acord cu Constitutia.", a afirmat ministrul Justitiei, in plenul Senatului.Aceasta a tinut sa aminteasca si faptul ca, joi, Curtea Contitutionala e asteptata sa dezbata conflictul juridic de natura constitutionala cu presedintele Klaus Iohannis , care a refuzat revocarea procurorului-sef al DNA , asa cum isi dorea ministrul.Aceasta directie de aparare, prin apel la suprematia decziilor CCR, a fost sustinuta in egala masura de senatorii UDMR si PSD care au luat cuvantul."GRECO formuleaza unele recomandari, dintre care unele indeamna la incalcari ale deciziilor CCR si deci ale Constitutiei", a acuzat Titus Corlatean Si senatorul UDMR care si-a sustinut punctul de vedere a fost in asentimentul acestei teze care afirma ca CCR este unica autoritate de jurisdictie contitutionala din Romania si atunci are intaietate.Tudorel Toader a fost chemat la "Ora Guvernului", la initiativa grupului parlamentar al liberalilor, al carui punct de vedere l-a prezentat Alina Gorghiu."Nici majoritatea PSD/ALDE si nici Ministrul Justitiei nu au inteles continutul acestui raport sau nu le pasa.Refuzul de a tine cont de concluziile raprotului a fost una dintre cele mai mari erori care va afecta nu dora puterea politica, ci si Romania ca tara. Reprezinta un factor de vulnerabilizare a Romaniei, in contextul in care se vorbeste despre o conexiune intre respectarea statului de drept si fondurile europene", a spus senatorul PNL.In replica la discurul ministrului Justitiei, senatorul USR Vlad Alexandrescu a reamintit ca raportul GRECO este prima analiza internationala asupra modificarilor pe care majoritatea PSD/ALDE le-a adus Legilor Justtiei."GRECO este un organism al Consiliului Europei care evalueaza lupta ant- coruptie in statele membre. Acest Raport este prima evaluare internationala cu privire la Legile Justitiei. A fost realizat in cadrul unei proceduri extraordinare. Situatia din Romania a fost considerata una ingrijoratoare", a spun Vlad Alexandrescu.Senatorul USR si-a exprimat totusi, mirarea, ca Tudorel Toader a acceptat sa legitimeze "o clica mafiota"."Devizae mai potrivita pentru o clica mafiota. De ce ati ales sa va legati numele de aceasta infama transformare a Romaniei intr-un paradis penal?". Calin Popescu Tariceanu a fost cel care a luat cuvantul din partea ALDE, partid al carui lider si este, denuntand inca o data protocoalele incheiate cu SRI."Dragi colegi, protocoalele dintre SRI si DNA nu va preocupa? Vi se par naturale, normale, astea sunt trasaturile statului de drept? Mi-aduc aminte, la o vizita a unei delegatii sovietice in Romania. Ce se striga? Stalin!. Am impresia ca ati ramas pe o placa de patefon la care s-a stricat cerculetul si care spune sa continuam lupta impotriva coruptiei", a spus Tariceanu.- In cuvantul final, ministrul Justitiei a amintit de erorile din sistemul judiciar, care ar impune modificarile aduse Legilor Justitiei."Societatea evolueaza pe toate dimensiunile ei, legislatia trebuie sa remedieze, iar ultimii ani ne-au aratat ca modul in care legislatia privind coruptia fost pusa in aplicare a generat erori judiciare, un numar crescand de achitari - o distinsa personalitate a dreptului a fost tinuta sapte ani in proceduri judiciare, dupa care a fost achitata. Framantarile, timpul si alte incoveniente nu i le mai intoarce nimeni", a afirmat Tudorel Toader.Aceasta a respins si o comparatie cu situatia Polonia, folosind acelasi argument, al suprematiei deciziilor CCR."Nu se pune problema activarii articolului 7 si comparatiei cu Polonia, pentru ca acolo vine din nerespecatrea deciziilor Curtii Constitutionale, ceea ce in Romania nu se pune", a explicat ministrul Justitiei.Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, a publicat un raport despre Romania in care isi exprima "profunda ingrijorare" fata de anumite aspecte ale reformelor sitemului de justitie adoptate de Parlamentul de la Bucuresti."Raportul noteaza faptul ca amendamentele aduse legilor justitiei adoptate de Parlament in 2017 nu contin cele mai controversate propuneri prezentate initial in vara anului trecut. Cu toate acestea, GRECO este preocupat de potentialul impact al acestor legi, inclusiv asupra structurii instantelor si a procuraturilor. In pofida importantei si a sferei largi a acestor reforme, impactul lor nu a fost evaluat in mod corespunzator, iar procesul legislativ a fost, de asemenea, discutabil", potrivit raportului."GRECO cere Romaniei sa renunte la infiintarea noii sectii speciale de procurori pentru investigarea delictelor din sistemul judiciar. De asemenea, raportul ia nota de controversatul proces , initiat in februarie 2018, privind destituirea sefului biroului specializat al procuraturii anticoruptie (DNA), si isi reitereaza apelul de luare a unor masuri de protectie suplimentare legate de procedurile de numire si de revocare a procurorilor-sefi de catre puterea executiva" se arata in raport.