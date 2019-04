Tudorel Toader se gandeste pana diseara daca demisioneaza sau nu: E o varianta mai sigura

Ziare.

Oficialul va reflecta pana diseara si va da un raspuns.Tudorel Toader s-a prezentat, joi dimineata, la Guvern, pentru a discuta cu premierul Viorica Dancila dupa ce ieri conducerea PSD a votat aproape in unanimitate pentru revocarea lui din functie si inlocuirea cu deputatul Eugen Nicolicea. Viorica Dancila a facut anuntul public si a subliniat ca PSD a votat demiterea lui Tudorel Toader, dar i-a transmis acestuia ca ar fi bine ca decizia sa fie urmata si de o "demisie".Social-democratii stiu ca presedintele Iohannis are parghiile legale pentru a amana sau chiar bloca instalarea lui Eugen Nicolicea la sefia Ministerului Justitiei.In aceste conditii, a avut loc intalnirea de azi, de la Palatul Victoria. La finalul ei, Tudorel Toader a tinut sa sublinieze ca a avut intotdeauna "relatii foarte bune" cu toti premierii cu care a lucrat (3 la numar in guvernele PSD din ultimii doi ani) si ca relatia cu Viorica Dancila nu se va schimba "dupa incetarea ministeriatului".Tudorel Toader a mai precizat, inca o data, ca premierul a trimis la Palatul Cotroceni cererile de revocare si de numire a noului ministru al Justitiei inca de aseara, "spre orele 21", precum si faptul ca el va ramane in minister "pana la momentul in care in Monitorul Oficial apare numele si prenumele noului ministru", dupa care se va intoarce la Iasi."Sunt doua proceduri prin care se ajunge la acel moment:. Va spuneam si repet: premierul este cel care face si desface guvernul, prim-ministrul are cuvant decisiv in remanierea unui ministru, chiar si in numirea lui.Punctul final e cel in care se publica in Monitorul Oficial numele, prenumele noului ministru, pe calea cererii de revocare sau a demisiei.? Aici apare relatia dintre cei doi poli ai Executivului bicefal, cum e la noi, presedintele si premierul. (...)- spre deosebire de revocare, cand presedintele poate sa spuna, si ne-a mai spus,", a declarat Tudorel Toader.In concluzie, ministrul a spus ca, desi premierul, "dupa lege, nu poate sa ceara demisia (a cere e la modul imperativ, or decizia e personala), dar vointa dansei e in sensul de a pune capat acestui interimat"."Am asigurat-o caJuridic nu poti sa ii ceri cuiva demisia, dar vointa dansei (a fost o discutie foarte relaxata) era aceea ca sa-mi dau demisia. Am asigurat-o ca voi reflecta si ii voi comunica. Dar asta nu inseamna ca inchid si plec la Iasi, mai raman o zi-doua pana presedintele ia act", a mai declarat Tudorel Toader.