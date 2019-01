Tudorel Toader, luat la rost in Comisia LIBE: Va cerem sa nu luati nicio masura care ar legaliza coruptia!

LIVE TEXT

Prima a vorbit Carmen Dan, care a avut un discurs general, in care a insistat pe clisee despre unitate, coeziune, si importanta ca "cetatenii europeni sa fie in centrul UE". Ministrul roman s-a plans si de timpul care trece mult prea repede si nu lasa loc de discutii tihnite.A venit apoi randul lui Toader. Si acesta a vorbit la general despre principiile si valorile europene, despre care spune ca sunt, au fost si vor fi respectate si in Romania, doar ca adaptate la specificul national.Parlamentarii europeni nu i-au menajat insa pe cei doi si le-au cerut explicatii in legatura cu modificarile in ce priveste legislatia romaneasca, asaltul asupra statului de drept si libertatilor cetatenilor. Eurodeputatii care au luat cuvantul au cerut asigurari ca Romania nu va legaliza coruptia si nu va repeta episodul din 10 august, cand protestatari pasnici au fost gazati si raniti de fortele de ordine.Cand a venit timpul sa raspunda, Carmen Dan nu a reusit sa ofere nici un plan concret, insirand doar chestiuni vagi sau general-cunoscute. In ce-l priveste pe Toader, insa, acesta a insistat ca ordonantele pe protocoale si contestatiile in anulare sunt utile, necesare si respecta legea, mai ales deciziile CCR, si i-a acuzat pe cei care le contesta ca sunt dezinformati si nu cunosc realitatile din Romania."Lucrez in acest moment la un Codex penal european, cu toate codurile din Europa. Sunt tari cu un stat de drept structurat, cu un grad mai inalt decat Romania, care sanctioneaza demnitarul care denigreaza tara", le-a transmis Toader si europarlamentarilor romani care l-au contestat.- A venit randul lui. Ministrul roman a insistat in Comisia LIBE cu promovarea ordonantelor privind contestatiile in anulare si cele privind protocoalele si pe faptul ca europarlamentarii nu stiu care este situatia din Romania. Pledoaria sa s-a bazat pe deciziile CCR date in aceste cazuri.- Tudorel Toader i-a raspuns prima data Robertei Metsola: "Locul Romaniei este in UE. In momentul de fata UE este in inima romanilor, pentru ca au vazut si s-au convins de acest spatiu comun de libertate, securitate si siguranta".- Toader continua sa raspunda: "Unele inrebari mi-au fost puse in calitate de presedinte al Consiliului JAI, altele in calitate de ministru al Justitiei din Romania.- Doamna Macovei, ati spus ca dorim sa extindem competentele Parchetului European, inainte ca el sa devina operational. Eu nu am spus asta, si nici nu este posibil. Ar trebui modificat Tratatul.- Statul de drept, o tema recurenta. Dumneavoastra stiti, presupunem ca noi stim, faptul ca statul de drept se structureaza in momente difertite, in tari diferite.- Statul de drept trebuie sa lucreze in baza unor norme europene comune.- Vorbim si de recomandarile Comisiei de la Venetia, care nu sunt comune, pentru ca statele au sisteme diferite.- Statul de drept trebuie sa functioneze in baza deciziilor curtilor constitutionale.- S-a facut o remarca la care eu subscriu: mandatul unui demnitar este cel de a promova valorile nationale, valorile europene, si de a ridica standardele, si nu a denigra tara de origine.- O tema nationala, la care s-a facut referire, aceea privind riscul statului de drept in Romania, a justitiei, a faptului ca se intentioneaza emiterea unei OUG pentru anularea a aproape 100 de condamnari. Vreau sa va spun ca judecata pe care noi o facem trebuie sa fie o judecata bazata pe informatii corecte si nu pe altceva.. Din 2014, Inalta Curte nu a respectat legea. Presedintele si vicepresedintii instantei supreme erau membri de drept. Curtea Constitutionala a spus ca din 2014 aceste completuri au fost viciate, prin formarea nelegala.Noi nu vrem ca cineva sa scape de pedeapsa prin aceste contestatii in anulare.. Nu doar cei condamnati, dar si cei achitati pot deschide procese. Sa vada daca au fost condamnati pe baza de probe legal obtinute sau nu.Comisia a spus sa nu revocam membrii CSM pentru o simpla abatere disciplinara, am modificat legea si am eliminat aceasta prevedere. In Romania s-a prevazut prin Legile Justitiei ca magistratii sa se poata pensiona la 20 de ani vechime de activitate in profesie. Si-au exprimat ingrijorarile Comisia Europeana, Comsia de la Venetia si alti demnitari. Am modificat legea, magisitratii nu se mai pot pensiona la 20 de ani vechime. Daca legea intra in vigoare, 2.000 si ceva se pensionau, s-ar fi creat un deficit de magistrati".intrebarilor puse de europarlamentari:- Rolul nostru este de a ne asigura ca propunerile legislative ale Comisiei au claritatea necesara si raspund ingrjorarilor cetatenilor europeni.- Avem in vedere finalizarea negocierilor cu statele membre in ceea ce priveste acordul Frontex.- Sistemul european de azil este un dosar in care a fost investita o energie considerabila si s-au depus eforturi sustinute pentru a se identifica solutii.- In cazul Sistemului european comun de azil (SECA) nu exista o majoritate clara, vrem sa avansam.- In ce priveste Regulamentul Dublin, intelegem importanta unor solutii de reformare a acestuia.- Vom continua sa lucram tehnic cu statele membre.- Succesul Uniunii Europene depinde de sprijinul pe care-l va primi de la statele membre.- Speram sa fie ridicata cat mai repede monitorizarea MCV.- Ultimul raport, pe domeniul meu de competenta, subliniaza experienta DGA din Ministerul de Interne. Va asigur ca suntem preocupati permanent de imbunatatirea cadrului legislativ pentru prevenirea si combaterea coruptiei.- Am indeplinit din 2011 toate criteriile privind aquis-ul comunitar privind Schengen, credem ca nu trebuie sa fie diferente artificiale intre statele membre.- Pachetul SECA poate pune provocari, echipele comune lucreaza.(independent): "Tema era audierea, nu situatia din Romania. Multumesc celor care au pus intrebari pertinente. Romania si Bulgaria sunt nedreptatile ca nu se afla in Spatiul Schengen. Trebuie sa incercati sa convingeti Consiliul, si Comisia si Parlamentul au luat deja decizia".(UDMR): "Ce pasi veti lua pentru a debloca situatia privind Spatiul Schengen? Eu vreau sa ma refer la discriminare. Adresez urmatoarea intrebare: De ce nu se accepta stindardul Covasnei? De ani de zile asteptam asta".(Ungaria, S&D): "Ce pasi concreti aveti in vedere in domeniul migratiei si refugiatilor?".(Italia, S&D): "Pentru Carmen Dan, pentru preintampinarea radicalizarii nu ar trebui sa avem un spatiu al includerii sociale? Cetateanul care a facut atetatul de la Strasbourg era un european. Ce aveti de gand sa faceti in ce priveste cooperarea politieneasca? Ce se intampla cu recunosterea deciziilor de imobilizare a bunurilor?".(Cehia, PPE): "Nu trebuie sa folosim aceasta intrunire pentru atacuri personale intre colegi. Daca a fost cineva comunist, a fost comunist. Romania trebuie sa arate daca este tara puternica".(PSD): "Domnilor ministri va urez suces. Sa nu va lasati impresionati de activitatea unor colegi care, desi sunt romani, isi denigreaza tara. Sistemele noastre democratice sunt amenintate de stiri false, inclusiv aici, in Parlamentul European. Sper ca pe Macovei sa nu o mai regasim in sistemele europene, ea a distrus Romania in perioada in care a fost ministru. Ea a schimbat peste noapte sefii parchetelor si Codurile Penale fara niciun fel de consultare publica. Nu pot sa accept un astfel de comportament! Presedintia Romana va fi o presedintie a provocarilor".(PSD): "Eu nu am intebrari. Am studiat programul dumneavoastra si este foarte bine. Eu am luat cuvantul pentru ca cea care a vorbim inaintea mea (Monica Macovei, n.red.) este un fost procuror comunist. Ea cand era ministru al Justitiei a adoptat Codurile Penale in Guvern fara dezbatere in Parlament.CCR le-a declarat neconstitutioanle. Adica impotriva Costitutiei Romaniei din 2003. Aceasta fost deputat european in curand isi propune sa vina si sa minta in fata Parlamentului European fara rusine. Eu aveam 6 ani la Revolutie, cand ea era procuror comunist. Intai sa ne uitam cine vorbeste. Succes domnului ministru".(independent): "Poporul roman merita stat de drept. Romanii au facut multe proteste in strada. Pentru o Presedintie de succes trebuie incredere. Statele membre trebuie sa aiba incredere in dvs. Poporul roman merita statul de drept, a spus-o ieri si vicepresedintele CE Jyrki Katainen.- Vreti sa dati o ordonanta neconstitutionala. Va asumati efectele acestei amnistii mascate?- Spuneti ca vreti sa extindeti efectele Parchetului European si catre antiterorism.(ALDE):Sistemul european va functiona doar daca toate statele membre adera la aceleasi principii. Este esential ca politiciile dumneavostra sa fie in standardele europene.- Vreau sa stiu, Guvernul dumneavostra va tine cont de recomandarile Comisiei de la Venetia?"(Grupul ECR): "Ne ingrijoreaza acum cel mai tare situatia din Romania. Tinem cont de independenta sistemului judiciar. Am studiat indeaproape ce s-a intamplat in tara dumneavostra.- Am vazut cum s-a intamplat asta pana acum. Raportul MCV pentru Romania a fost cel mai critic din toate timpurile.- Dorim sa aflam cum raspundeti la criticile exprimate fata de politica dumneavoastra?Vrem sa stim cum reactionati la MCV!".(PPE) i se adreseaza lui Toader: "Coruptia este antiteza a ceea ce inseamna Uniunea Europeana. Aveti o problema in tara la voi. Am vazut cum cetatenii romani au fluturat cu pasiune steagul european in frig.- Am vazut ca mii de detinuti au fost eliberati in ultima perioada. Considertai ca sunt inchisorile supraaglomerate?- De ce recomandari MCV ati tinut cont? Garantati ca nu veti face noi modificari legislative impotriva recomandarilor MCV?".si-a inceput prezentarea cu multumiri la adresa Parlamentului European, Comisiei LIBE si Presedintiei Austriei.- Ne dorim o colaborare stransa cu Parlamentul European, doar impreuna ne putem atinge obiectivele. Nu ne vom abate de la regulamente.- Sigur vom apela la metoda consensului unde este nevoie.- Trebuie sa sporim incredrea cetatenilor in actul de justitie, in proiectul si viitorul UE.- Urmeaza o perioada cu provcari. Impreuna cred, sunt convins, ca le vom depasi.- Dorim o presedintie eficienta, bazata pe stransa colaborare, o presedintie orientata spre rezultate.- Nu ne vom abate de la principiile generale directoare, respect fata de valorile comune, fata de drepturile si valorile fundamentate, fata de statul de drept. Vom respecta sistemele juridice diferite ale statelor.- Voi face trimitere la ordinele si regulamentele privind cadrul juridic de desemnare a reprezentantilor legali in scopul obtinerii de probe electronice in cadrul penal.- Eu consider deosebit de important acest dosar, in conditiile in care avem o criminalitate transfrontaliera tot mai extinsa, avem recunosterea hotararilor judecatoresti din statele membre, avem nevoie si de o colaborare stransa la urmarirre penala.- Trebuie sa dam prioritate interesului general, fara a face o intruziune in libertatile private.- Presedintia Romaniei va sustine extinderea competentelor acestora, pana la combaterea terorismului. Daca abordam terorismul, vom aborda si spalarea de bani si alte infractiuni.- Un alt dosar: combaterea fraudei si a mijloacelor de frauda.prezinta prioritatile in domeniul Afacerilor Interne ale Presedintiei romane la Consiliul UE:- Calea de urmat este cea pentru mai multa unitate si coeziune, in cazul Brexit.- Ne indreptam cu pasi repezi catre alegerile pentru viitorul Parlament European, sarcina noastra este de a asculta vocile cetatenilor europeni.- Cetatenii europeni trebuie sa ramana in centrul Uniunii Europene.- Un aspect care ne ingreuneaza aceasta sarcina este timpul, timpul care se scurge foarte repede si face ca ritmul discutiilor sa fie intens.- Prezenta constructie europeana are la baza principii fundamentale, care trebuie sa ramana un deziderat in fata provocarilor cu care ne confruntam.- Globalizarea reprezinta o mare oportunitate, dar si o mare provocare.- Coeziunea devine un pilon de baza care trebuia sa ramana in practica.- Intarirea securitatatii interne, managementul securitatii frontierelor, migratia, protectia civila sunt subiecte importante.- Consolidrea securitatii interne: amenintarea terorista este inca prezenta. Am asistat de Craciun in Strasbourg la un nou atac. Apreciem si implicarea dumneavostra in domeniul anti-terorismului.- Acest subiect va fi si pe agenda JAI de la Bucuresti.- Prevenirea radicalizarii este o prioritate.- In cursul primaverii vom organiza o conferinta pe problematica prevenirii si combaterii radicalizarii in inchisori.- In opinia noastra, dezvoltarea laturii preventive este importanta. Consideram importanta si implicarea cetatenilor si a societatii civile.- Cetatenii pot observa anumite schimbari de comporatamente, semne exterioare, pe care le pot sesiza autoritatilor competente.- Trebuie sa vedem si care sunt cauzele radicalizarii.- Vom monitoriza implementarea ciclului de politici ale UE 2018-2020. Este vorba de masuri la nivel strategic si operational, privind securitatea vamala.- Vom spori si mai mult eforturile depuse in cazul combaterii traficului de droguri.- Ne vom stradui sa gasim solutii pentru a avansa negocierile pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta a Uniunii Europene, pentru a gestiona problemele de migratie.- Presedintia Romana va grabi procesul privind documentele de identitate si de sedere si propunerea de modificare a frontierelor Schengen in functie de evolutiile la nivel european.- Vom continua negocierile pe marginea regulamentului privind procedura de azil.- Vom incerca sa gasim un acord politic privind ofiterii de legatura in cazurile de imigratie.- Dimensiunea externa a migratiei va fi tratata ca o prioritate.- Vom actualiza sistemul de informatii privind vizele.Potrivit agendei lui Tudorel Toader, ministrul urmeaza sa mai participe astazi, la ora 15:30, si la reuniunea Comisiei Afaceri Juridice (JURI).Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut marti, la Buxelles, o intrevedere cu presedintele Comisiei LIBE a Parlamentului European, Claude Moraes, cei doi discutand, intre altele, despre prioritatea operationalizarii Parchetului European (EPPO) si imbunatatirii increderii si recunoasterii reciproce in materie penala.