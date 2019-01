Tudorel Toader si legea borfasilor

Ziare.

De ce a trebuit sa moara un tanar de 25 de ani, ucis la Medias de un recidivist? Din cauza cleptocratiei reprezentate de Tudorel Toader.Care a fost si trebuie calificat drept un ministru al injustitiei. Caci si-a petrecut partea leului din mandat fortand schimbari in magistratura, in Codul Penal, in Codurile de Procedura Penala, in legislatie si penitenciare de natura sa puna bete in roate justitiei romanesti.Si sa le usureze viata raufacatorilor. Astfel, sub Toader si mai-marii lui, Romania s-a transformat intr-un Rai al penalilor politici, al borfasilor si criminalilor. Profitand de eliberarea sa prematura din inchisoarea la care fusese condamnat pentru tentative de omor de-o extrema brutalitate, unul dintre ei, pe nume Marius Rusu, a ucis din nou , cu aceeasi brutalitate iesita din comun.Cine e de vina pentru sangele pe care l-a varsat la Medias? Batausul criminal fusese scos inainte de termen din inchisoare, impreuna cu peste zece mii de alti infractori, din care numerosi asasini si violatori, in baza unei legi menite chipurile sa degreveze penitenciarele.In fapt, e vorba de o reglementare din seria celor care au transformat Romania, in anii regimului dragniot, in paradisul cleptocratic deplans de atatea ori de observatori si comentatori: intr-o gradina Eden pentru faradelege, mari corupti, abuzatori si asasini.Pentru aceasta schimbare legislativa sangeroasa, raspunderea nu doar morala, ci si politica, o poarta cineva. Nu e greu de identificat cine.In cauza sunt mai-marii regimului Dragnea, intre care ministrul Justitiei, care, ce nerusinare, se disculpa prin sofismul potrivit caruia proiectul legii 167 din 2017 privind recursul compensatoriu a fost initiat sub executivul precedent. De parca n-ar conta cine a validat efectiv aceasta lege stramba.Si de parca executivul precedent n-ar fi fost sustinut de aceeasi majoritate pesedista. Tudorel Toader si mai-marii regimului Dragnea sunt de vina, pentru ca in mandatul lor si sub presiunea ori autoritatea lor, Parlamentul a adoptat legea cu pricina in pofida avertismentelor pe buna dreptate alarmate si repetate ale expertilor, ale societatii civile, ale presei care nu minte.Ar mai trebui sa intre in pamant si altii pentru legea regimului compensatoriu. Una care si-a aratat mai nou hidosul chip la Medias precum si in cel putin o mie de alte delicte mai putin mediatizate, data fiind absenta unor imagini de un dramatism comparabil. Dar documentate prin retrimiterea dupa gratii a recidivistilor care le-au comis.Cine in afara de asasin mai e, deci, de vina (moral si politic) pentru varsarile de sange gen Medias? Nu doar ministrul Justitiei. Nu doar guvernul PSD-ALDE-UDMR, intre altele si pentru nealocarea fondurilor necesare constructiei si finantarii de inchisori. Nu doar o opozitie ineficienta si incapabila sa se uneasca.Mai exista un mare vinovat moral. E vorba de televiziunile arondate, zise, fals, "de stiri", cand, in realitate, sunt de fake news si propaganda pesedisto-neonational-comunista, ca si de linsaj mediatic al adversarilor regimului cleptocratic condus de Liviu Dragnea.Prevalandu-se de sentinte europene, aceste orduri, zise televiziuni, au scos in fata pseudoexperti care le-au interpretat stramb si manipulator, ca justificare a schimbarii regimului de detentie si a adoptarii legii 167. In acest scop au tocat ani la rand, lacrimogen, la ordinul ex-securistilor infractori de la sefia lor, cazuri melodramatice de prezumtiva "supraaglomerare" a inchisorilor.Or, Antena 3, de pilda, si-a facut, in aceasta campanie, un obicei si un sistem din a trece cu vederea posibilitatea disocierii criminalilor condamnati pentru fapte de violenta extrem de grave de cei retinuti pentru delicte banale, ori pentru fapte savarsite neintentionat, din imprudenta sau neglijenta.Alaturi de marii vinovati politici si morali mai exista si complici mai mici. Dar multi.Sunt cei care, in siajul gospodinelor aplaudand mineri asasini, pusi de Securitate sa omoare in bataie anticomunisti pe strazile bucurestene, distrug sistematic reperele morale ale romanilor. Si ii manipuleaza in interesul urmasilor politiei politice comuniste.Sunt cei care colporteaza vesel zvonuri calomnioase si defaimatoare la adresa unor personalitati si constiinte exemplare, ca Mihai Sora. Sunt crapulosii vituperand pe Facebook mari filosofi, lucizi si curajosi, care, in ciuda varstei lor venerabile si a intemperiilor, opteaza cu regularitate pentru a-si risca viata si sanatatea ca sa-si manifeste prin proteste anticleptocratice funciara onestitate, precum Sora. Sunt cei care injura artisti ca Dan Grigore si Oana Pellea, in timp ce cocolosesc regimul, ii alinta analfabetii, ii disculpa stalpii ticalosi, minimalizand efectele criminale ale nefacutelor lor.Ca, in tot acest context, marcat de victimizarea a sute de cetateni agresati de miile de infractori scosi din puscarii in baza legii unor Tudorel Toader, Nicolae, Nicolicea si Iordache, pe scurt, a cleptocratiei, se gasesc politicieni nemultumiti, e bine.E cat se poate de bine ca fostul ministru al sanatatii, Vlad Voiculescu, protesteaza masiv, atribuindu-i lui Tudorel Toader vina morala pentru asasinatul de la Medias.E bine ca USR propune abrogarea recursului compensatoriu in urma cazurilor de recidiva, "o lege criminala, dar constitutionala" potrivit lui Stelian Ion. Salutara e si reactia deputatului PNL, Florin Roman, care a cerut la randul lui abrogarea si remanierea legii 167, astfel incat violatorii, talharii si criminalii sa nu mai beneficieze de ea.Dar sa cadem de acord ca nu ajunge. Caci, hai sa fim seriosi. Trebuie rasturnata cleptocratia care-i sufoca in prezent pe romani si provoaca, iata, varsari de sange evitabile.Iar apoi, legislatia romaneasca si, in fapt, si cea europeana pacatuiesc prin insuficienta fermitate si o toleranta excesiva fata de penali si criminali. Cat timp nu se vor lua masuri convingatoare de remediere a acestui neajuns oribil, sa nu se mire nimeni daca democratia, pusa pe butuci in Romania, va continua sa se erodeze galopant si in Europa.