Tudorel Toader spune ce vrea de la viitorul sef al DNA, pe langa conditiile prevazute de lege

Tariceanu: Toader nu are in minte, ceea ce mi se pare sanatos, sa puna sef la DNA care provine din DNA

Ministrul Justitiei a afirmat marti seara, intr-o interventie telefonica la Romania Tv, ca le recomanda tuturor procurorilor care au abilitati manageriale, indeplinesc conditiile prevazute de lege privind vechimea si sunt "atasati drepturilor si libertatilor fundamentale" sa se inscrie la concursul pentru ocuparea functiei de procuror-sef al DNA.Tudorel Toader a subliniat ca, pe langa conditiile prevazute de lege, cel care va fi desmenat trebuie sa corespunda si altor criterii, intre care si acela de a nu fi beneficiat de delegari ori promovari preferentiale."Cel care va fidesemnat pentru a fi investit procuror-sef la DNA nu trebuie sa-l recomande cineva anume. Trebuie sa-l recomande caracterul sau, trebuie sa-l recomande experientele profesionale pe care le are, trebuie sa-l recomande atasamentul fata de valorile constitutionale, nu trebuie sa fi beneficiat de delegari sau promovari preferentiale. Cine indeplineste si aceste criterii care sunt firesti, care rezulta din exigentele acestei demnitati atat de inalte, sigur se poate inscrie in competitie pentru a fi desemnat", a afirmat ministrul Justitiei.Despre viitorul sef al DNA in viziunea PSD-ALDE a vorbit si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, la Antena3. Tariceanu a spus ca el crede ca este "sanatos" faptul ca Toader nu vrea la sefia DNA un procuror care provine din institutie."A fost saptamana trecuta prima faza de selectie a unui nou procuror la DNA si a fost aici in studio ministrul Tudorel Toader si l-am urmarit in acea seara foarte atent. Cred ca a vorbit despre criteriile pe care le-a avut in vedere pentru desemnarea inlocuitorului la carma DNA si a facut cateva ironii fine si eu am inteles un lucru - ca nu are in minte, ceea ce mi se pare sanatos, sa puna un procuror (sef - n.r.) la DNA care provine din DNA", a declarat Calin Popescu Tariceanu, la Antena 3.Acesta a spus ca nu pleaca de la premisa ca toti din DNA au procedat incorect si ilegal, dar structura a fost "pervertita" de Laura Coduta Kovesi, iar altii "suporta consecintele de perceptie"."E foarte greu sa apreciezi, fara sa plec de la premisa ca toti care sunt din DNA au gresit, ca au procedat incorect, ilegal (...) sa spui ca aleg graul de neghina si il numesc pe cutare pentru ca mi se pare mie ca e de incredere, dupa ce toata structura a fost asa rau pervetita sub conducerea lui Kovesi. Sunt oameni care poate nu au niciun fel de vina, dar acum suporta consecintele de perceptie si de multe ori lucram cu perceptii, nu cu realitati, dar nici nu exista intrumentele pentru a face o alegere exacta cu penseta. Atunci, pentru motive de siguranta, eu cred ca e bine sa fie adus cineva din afara DNA, care nu are niciun fel de legaturi, obligatii cu cei care sunt in momentul de fata in aceasta structura", a mai punctat acesta.Ministerul Justitiei a reluat luni procedura de selectie pentru functia de procuror-sef al DNA, dupa ce, la prima selectie, ministrul Tudorel Toader nu a acceptat niciunul din cei patru candidati. Candidatii pot depune cererile de inscriere pana la data de 24 august, in perioada 3-5 septembrie vor sustine interviul cu ministrul Justitiei, iar in 6 septembrie vor fi anuntate rezultatele selectiei.