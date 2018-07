Toader: Suntem in intarziere cu punerea in aplicare a deciziei de demitere a lui Kovesi

Aminteste de cazul Poloniei

Ce a declarat la RTV

Decizia CCR

Ziare.

com

Tudorel Toader a intrat in direct, duminica seara, la doua televiziuni, RTV si Antena 3, la care a facut mai multe precizari legate de pragul pentru incriminarea infractiunii de abuz in serviciu si decizia CCR, potrivit careia Klaus Iohannis trebuie sa o demita pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi."Cetatenii Romaniei trebuie sa inteleaga faptul ca legea trebuie respectata. Sa inteleaga ca nu exista incalcare de lege care sa nu atraga o sanctiune. Cu totii trebuie sa intelegem faptul ca orice decizie a CCR produce efecte juridice.Nivelul la care purtam discutatia prezuma ca intelegem de indata, ca stim obligativitatea deciziei CCR", a declarata Toader, la Antena 3.Ministrul a explicat ca inca mai spera ca presedintele Romaniei va respecta respectiva decizie. El a facut trimitere la cazul Poloniei."Eu cred cu convingere ca suntem in intarziere de punere in aplicare a deciziei. Nu cred ca cel mai inalt demnitar din statul acesta va da exemplul nerespectarii. Miza este mult mai grava decat un conflict sau demitere", a explicat Toader.Realizatorii TV l-au intrebat ce se intampla daca presedintele refuza sa puna in aplicare decizia."Va spuneam ca miza este mult mai mare decat conflcitul in sine dintre Ministerul Justitiei si Presedintele Republicii. Consecintele negative ar fi mult mai mari decat revocarea cuiva sau nerevocarea. Sa ne imaginam ce exemplu dam romanului simplu sau Uniunii Europene", a spus Toader.Acesta a repetat ca dispozitivul deciziei CCR ar fi limpede si simplu: "Raman in aceasta dimensiune, de respectare, fie si cu intarziere, a deciziei".Anterior, Toader si-a exprimat convingerea, la postul RTV, ca presedintele Klaus Iohannis va respecta aceasta decizie. "Orice decizie produce efecte generale obligatorii de la momentul publicarii in Monitorul Oficial. (...) Nu avem decizie care sa produca efecte peste 15 zile, 30 de zile - cum au spus unii - 45 de zile, dupa cum nu avem decizii care sa produca efecte dupa ce intelegem noi despre ce e vorba acolo. Daca ne este greu sa intelegem 133 de pagini, ne este suficient sa citim dispozitivul ca, pana la urma - intelegem considerente, nu le intelegem - stim sau trebuie sa stim ca (...) dispozitivul e obligatoriu imediat ce se publica decizia in Monitorul Oficial", a declarat Toader, duminica, la RTV, citata de Agerpres El a facut referire si la RTV la faptul ca Uniunea Europeana a criticat Polonia pentru nerespectarea deciziilor Curtii Constitutionale si a aratat si ca presedintele trebuie sa dea exemplu in respectarea Constitutiei, fiind demnitarul cu cea mai inalta functie in stat.Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat ca exista conflict intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Presedintele urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, fiind constatata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare, se arata intr-un comunicat al CCR.(I.S.)