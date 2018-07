Tudorel Toader contrazice ambasada germana: Abuzul in serviciu nu este incriminat in mod distinct in Codul Penal din Germania

Ce a transmis ambasada Germaniei si ce spun documentele CSM

Ziare.

com

De asemenea, in mesajul postat ca de obicei pe Facebook, ministrul Justitiei contrazice si Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care a realizat in 2016 un raport privind modul in care aceasta infractiune este pedepsita in alte tari, inclusiv in Germania.In documentele CSM publicate vineri, de Ziare.com , se arata cum infractiunea este pedepsita in Germania. Acolo este vorba de un sistem de incriminare cu foarte multe infractiuni, legate de abuzul in serviciu al functionarului public. Cele mai multe sunt pedepsite cu inchisoare de pana la 5 ani, iar in cazurile grave se ajunge la 10 ani.In postarea sa, Tudorel Toader ignora deliberat, insa, atat mesajul ambasadei germane, cat si documentele CSM, si vorbeste despre alte infractiuni:, scrie pe Facebook Tudorel Toader La cateva minute dupa mesajul postat sambata seara, ministrul Justitiei scrie un comentariu in care arata ca postarea "este o replica la mesajul ambasadei din Germania!!! "Joi, ambasada Germaniei la Bucuresti a informat ca abuzul in serviciu este pedepsit drastic in Germania, iar pedepsele pleaca de la simple amenzi pana la ani grei de inchisoare Precizarea a venit in contextul in care Comisia Iordache, care a dezincriminat aproape in totalitate abuzul in serviciu in Romania, ministrul Justitiei, precum si premierul Viorica Dancila au declarat recent ca in majoritatea statelor europene, inclusiv in Germania, aceasta infractiune nu este pedepsita de lege. Cele mai recente declaratii in acest sens sunt ale premierului Dancila, care sustine ca le-a explicat oficialilor de la Bruxelles, Jean-Claude Junker si Frans Timmermans, ca doar in 7 tari UE mai este incriminat abuzul in serviciu, deci Romania a facut un lucru bun cand aproape ca l-a scos din Codul Penal.De asemenea, in cele cinci pagini ale documentului CSM sunt zeci de sectiuni unde se vorbeste despre "delictele in serviciul public" si sunt definite infractiunile de coruptie activa si pasiva a functionarilor publici.